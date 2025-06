La razón por la que Ringo Starr llamó “ese hombrecito” a Roger Daltrey y tiene que ver con The Who

El ex The Beatle de 84 años de edad Ringo Starr está dando de qué hablar tras llamar “ese hombrecito” a Roger Daltrey, líder de la también legendaria banda The Who.

La razón por la que Ringo Starr llamó "ese hombrecito" a Roger Daltrey tiene que ver directamente con la banda The Who y su hijo Zak Starkey, de 59 años de edad

“Roger Daltrey despidió a Zak Starkey como baterista de The Who, pero con muchas inconsistencia en los dichos”.

Pese a los años, las estrellas del rock británico Ringo Starr de The Beatles y Roger Daltrey de The Who dan de que hablar.

Luego de que Ringo Starr saliera en defensa de su hijo, el también baterista Zak Starkey, tras su despido en The Who.

Despido que fue por parte de Roger Daltrey de 81 años de edad, asegurando que la salida de Zak Starkey de The Who fue porque el hijo de Ringo Starr se había “retirado” para poder dedicarse a sus otros proyectos.

Sin embargo, Zak Starkey se defendió al decir “esto es una completa tontería” sobre los dichos de Roger Daltrey, ya que precisó que fue expulsado de The Who.

Tanto fue el revuelo que incluso, el guitarrista de 80 años Pete Townshend de The Who lo negó. Aunque unos días después, fue él mismo quien anunció oficialmente la salida de Zak Starkey deseándole lo mejor.

Ante ello, en reciente entrevista a Rolling Stone, Zak Starkey contó sobre su despido de The Who y el apoyo de su padre Ringo Starr.

Con ello, confesó que su padre Ringo Starr le dijo “nunca me ha gustado cómo “ese hombrecito” dirige la banda”, haciendo referencia a Roger Daltrey de The Who.

Pese a esto Zak Starkey apuntó estar bien y no guardar rencor ni hacia Roger Daltrey ni a Pete Townshend de The Who.

Pues entre bambalinas se dice que el despido de Zak Starkey fue porque Roger Daltrey no fue capaz de seguirle el ritmo.

Además de que The Who se ha caracterizado por ser una banda con varios conflictos en sus haber, tanto así que Zak Starkey dijo que Roger Daltrey ya le había hablado para decirle que puede que regrese: