¿La nueva canción de Danna Paola habla sobre una droga? El jueves 11 de agosto, la cantante mexicana lanzó su nuevo single, luego de casi un año sin dar a conocer nueva música.

‘Éxtasis’ o ‘XT4S1S’, es el nombre de la nueva canción, con la que Danna Paola busca reinventarse a nivel musical -y también en lo que respecta a su imagen-, según lo comentó en su cuenta de Instagram:

“Después de casi un año sin música y un proceso creativo muy intenso, por fin volví a conectar con lo que soy como artista. Aprendí que a veces es mas importante sentir en alma y en los huesos la música que estás creando, que siempre andar en búsqueda del ‘hit’” Danna Paola

Danna Paola (Instagram/tecate_)

Danna Paola: ¿De qué habla su nueva canción ‘XT4S1SB’?

Con esa nueva perspectiva, Danna Paola escribió y produjo junto a su novio Alex Hoyer la canción ‘XT4S1S’, que según la cantante, más allá de hacer referencia a la famosa droga, habla sobre el estado que experimenta al crear música.

Esta situación fue convertida por Danna Paola y su novio en la historia de “una noche loca” en la que se conoce a gente nueva que provoca vivir nuevas experiencias.

Por supuesto, ‘XT4S1S’ está abierta a la interpretación de cualquier oyente. Si tu le quires dar tu propia lectura, te dejamos la letra completa a continuación.

Danna Paola (@dannapaola)

‘XT4S1S’

Quiero volver a verte

En mis labios tenerte

La tentación me eleva

Y me dan ganas de volverte a probar

Carita de inocente

Pero nada obediente

Sé qué tienes en mente

Y entre tanto ruido quiero aceptar

No sé cómo llegué a ti

Adicta me volví

Una noche loca

Que me recorre todo el cuerpo y me provoca

Adrenalina que coloca y desenfoca

Vibra deliciosa, pasando la nota

De boca en boca

Una noche loca

Que me recorre todo el cuerpo y me provoca

Adrenalina que coloca y desenfoca

Vibra deliciosa, pasando la nota

De boca en boca

Oh, how you make me feel

(Make me feel good

Make me feel good

Make me feel good

Make me feel)

El piso me da vuelta

Y estoy viendo violeta

Ya estoy en la segunda vuelta

Y mis sentidos van a explotar

No sé cómo llegué a ti

Adicta me volví

Una noche loca

Que me recorre todo el cuerpo y me provoca

Adrenalina que coloca y desenfoca

Vibra deliciosa, pasando la nota

De boca en boca

Una noche loca

Que me recorre todo el cuerpo y me provoca

Adrenalina que coloca y desenfoca

Vibra deliciosa, pasando la nota

De boca en boca

(Make me feel good)

Oh, how you make me feel

(Make me feel good)

Oh how you make me feel

(Make me feel good)

You make me feel good, make me feel good

Make me feel good, make me feel good

Baby, set me free

Come and fly with me

No quiero que me digas que me equivoqué, yea, yea, uh

Una noche loca

Que me recorre todo el cuerpo y me provoca

Adrenalina que coloca y desenfoca

Vibra deliciosa, pasando la nota

De boca en boca

Una noche loca

Que me recorre todo el cuerpo y me provoca

Adrenalina que coloca y desenfoca

Vibra deliciosa, pasando la nota

De boca en boca

(Make me feel good)

Oh, how you make me feel

(Make me feel good)

Oh how you make me feel

(Make me feel good)

You make me feel good, make me feel good

Make me feel good, make me feel good