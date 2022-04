Danna Paola se aleja de Twitter por el hate que recibió: “Neta no se dan cuenta lo tóxico”. La cantante explotó luego de los insultos que recibió por comentar sobre los premios Grammy 2022.

Al igual que muchas personas, Danna Paola se mantuvo al tanto de lo que ocurría en el evento de música. Sin embargo la famosa dejó de publicar en su cuenta de Twitter de manera sorpresiva.

Danna Paola retomó su cuenta de Twitter para explicar lo que había sucedido conn sus opiniones sobre los premios Grammy 2022 y pidió un alto al hate en las redes sociales pues aseguró que puede ser muy dañino para algunas personas.

Danna Paola se ha consolidado como una de las cantantes más populares, sin embargo también se ha expresado en contra de las críticas que se reciben en las redes sociales.

A través de sus plataformas, Danna Paola suele compartir sus opiniones sobre diferentes temas, incluso sobre los premios Grammy 2022.

Pero tras los ataques que sufrió la famosa decidió dejar de opinar. Aun día del evento Danna Paola retomó su cuenta y explicó que es lo que había pasado.

A través de varias publicaciones, Danna Paola se pronunció en contra del hate y aseguró que es increíble lo que se genera solo por haber dado su opinión sobre sus gustos musicales.

En otra publicación Danna Paola destacó que es increíble que las personas reaccionen de esa manera cuando una persona piensa diferentes de ellos.

“Si alguien opina, le gusta o no le gusta algo, se revoluciona todo… y no miden el nivel de peleas y palabras entre ustedes mismos, una cosa es debatir sobre un tema y otra insultar a cualquiera”

Danna Paola puntualizó que las personas no piensan en el daño que pueden hacer estos tipos de mensajes, pues pueden generar depresión o ansiedad.

“Estamos en un momento de tanto odio en el mundo y neta no se dan cuenta lo tóxico y dañino que es para tod@s?”

En su mensaje Danna Paola señaló que al no tener filtros las personas arremeten contra otros sin pensar en lo que les puede generar.

“En serio, mucha gente sufre de depresión x culpa de social media, ansiedad, bullying, y peor en twitter que no hay filtros, y nadie te dice nada”

Danna Paola destacó que no solo es el hate que recibe ella, sino todo lo que pasa en las redes sociales.

“Y no lo digo solo por el hate hacia mí, de verdad que no. Lo he pasado tan mal últimamente, qué hay entender que el que se enoja pierde”

Danna Paola