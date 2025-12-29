Para cerrar el 2025 y recibir el 2026 a lo grande la CDMX tendrá en concierto La fiesta electrónica más grande del mundo en el Ángel de la Independencia para el 31 de diciembre.

Por lo que les tenemos todos los detalles que deberás saber de horario y artistas para disfrutar desde el Ángel de la Independencia de la CDMX de La fiesta electrónica más grande del mundo.

Horario de La fiesta electrónica más grande del mundo en Ángel de la Independencia

La fiesta electrónica más grande del mundo en Ángel de la Independencia promete traer el mejor ambiente a la CDMX este miércoles 31 de diciembre de 2025 a lo largo de Paseo de la Reforma.

El horario para La fiesta electrónica más grande del mundo en Ángel de la Independencia será a las 6:00 de la tarde del 31 de diciembre de 2025 y hasta las 02:00 de la madrugada del 1 de enero de 2026.

Asimismo, La fiesta electrónica más grande del mundo en Ángel de la Independencia tendrá una producción visual de gran formato y luces que impactarán en la cuenta regresiva hacia el nuevo año.

La fiesta electrónica más grande del mundo en Ángel de la Independencia (Especial )

Estos son los artistas en La fiesta electrónica más grande del mundo en Ángel de la Independencia

La fiesta electrónica más grande del mundo en Ángel de la Independencia tendrá varios artistas en DJ set con lo mejor de su música.

Por lo que el lineup de artistas en La fiesta electrónica más grande del mundo en Ángel de la Independencia son:

MGMT – Estados Unidos

Arca – Venezuela

Kavinsky – Francia

Mariana BO - México

3BALLMTY - México

VEL - Francia / Marruecos

Ramiro Puente México

Jehnny Beth Francia