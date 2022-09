El estreno de ‘Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer’ ha traído consecuencias para Katy Perry, esto debido a una controversial canción del 2013.

Ahora que la historia del asesino serial Jeffrey Dahmer se está volviendo viral gracias a la serie de Netflix, es ahora Katy Perry quien sufre las consecuencias por una canción del 2013.

Y es que aunque muchos conocen la canción Dark Horse del álbum Prism de Katy Perry, es posible que no le hayan puesto la atención debida, pues esconde un oscuro significado.

La canción de Katy Perry, Dark Horse es una de las más famosas de la cantante de 37 años de edad y quien junto al rapero Juicy J, logró que en 2013 se convirtiera en todo un éxito.

Pero, desde que la serie sobre Jeffrey Dahmer se estrenó, varios usuarios han estado cancelando a Katy Perry.

Y es que se han percatado que en la letra de Dark Horse, menciona directamente a Jeffrey Dahmer, especialmente en la estrofa que el rapero Juicy J canta y la cual dice:

“Uh, she’s a beast, I call her Karma, she eats your heart out like Jeffrey Dahmer (Ella es una bestia, la llamo karma, se come tu corazón como Jeffrey Dahmer)”

Letra de Dark Horse de Katy Perry