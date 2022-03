Luego de que Sasha Sokol abrió su corazón este 8 de marzo, las integrantes de Flans fueron cuestionadas sobre haber sufrido acoso sexual en su carrera musical y esto respondió Mimí.

Fue durante una entrevista para ‘Ventaneando’ donde Mimí de Flans se sinceró y explicó que, aunque no todo fue perfecto, no sufrieron ningún tipo de acoso como grupo .

“Siempre lo hemos dicho mis compañeras y yo, obviamente habían cosas que no nos gustaban pero fuimos muy suertudas, estuvimos muy protegidas” contó Mimí.

Expuso que, eso se debió a que ella y sus compañeras de Flans ya eran mayores de edad cuando estalló su éxito.

“Estuvimos muy arropadas por mucha gente, a nosotras nunca nos dejaron solas y estábamos un poquito más grandes que mis compañeras de Timbiriche”, señaló.

“La situación es distinta cuando tienes más de 18 años, pero como te digo, fuimos muy suertudas”, agregó la cantante de Flans.

Recordemos que recientemente, se viralizó un TikTok en el que Mimí e Ilse le ponen un alto al conductor conductor César Antonio Santis, quien quiso tomarla de la cintura durante una entrevista.

En ese momento, ella supo reaccionar y ponerle un alto, momento que también recordó: “El señor me pone la mano encima y a mí no me gustó”.

“Ya estábamos grandecitas, sabíamos lo que nos gustaba y lo que no”, reiteró la cantante.

Mimí de Flans envía emotivo mensaje a Sasha Sokol

Mimí de Flans expresó su apoyo total a Sasha Sokol durante una entrevista para TV Azteca.

“Sasha es mi compañera, es mi amiga y yo desde aquí la abrazo con toda el alma; se necesita mucho valor para levantar la voz y para decir ‘ya no’”, expresó la intérprete.

Explicó que “se necesita valor para decirle a la gente ‘no tengan miedo’ y se necesita una voz como la de ella para poder decirnos a todos que eso no está bien”.

Mimi (Instagram/@Mimiland)

“No está bien, no estuvo bien y nunca va a estar bien ese tipo de acciones”, reiteró la cantante de 59 años para concluir.

Mientras tanto, las Flans se encuentran inmersas en una gira por la República Mexicana, junto a Pandora, denominada ‘Inesperado Tour’.