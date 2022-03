Flans frenó en 1968 el acoso en un programa en vivo en Chile: “no me ande manoseando”, Mimí dijo a César Antonio Santis. A través de las redes sociales se ha difundido el video del incómodo momento que pasaron Ilse, Ivonne y Mimí.

En los últimos días se viralizó un video en donde se muestra como las integrantes de grupo Flans supieron poner un alto a las insinuaciones del presentador César Antonio Santis.

Fue en 1986 que Ilse, Ivonne y Mimí viajaron a Chile, durante la promoción de su música acudieron al programa ‘Martes 13′ donde se tuvieron que enfrentar a algunos comentarios machistas.

Flans (Tomada de Video)

Reviven video donde Flans frena el acoso en un programa en vivo en Chile

Desde el pasado mes de febrero se ha viralizado un video en donde se muestra como Ilse, Ivonne y Mimí se defienden de un conductor que intenta criticarlas por su vestimenta e incluso las intenta tocar cuando ellas no quieren que lo haga.

Todo sucedió en el programa en vivo ‘Martes 13′ con el presentador César Antonio Santis. Primero el conductor se equivocó a dar el nombre de las integrantes de Flans, actitud que ha sido tachada de machista.

Como respuesta y para demostrar que no había sido gracioso la situación “¿Tú quién eres? ¿Pancho?”, preguntó Mimí al responderle.

Después se acercó a Mimí y la quiso tomar de la cintura para continuar su conversación señalando que era su padrino.

Sin embargo, Mimí de inmediato reaccionó y le pidió que no le agarrara la cintura y se alejó de César Antonio Santis.

“Mucho gusto. No me ande usted manoseando oiga. ¿Qué te pasa? Luego, luego agarrando cinturita, pues cómo” Mimí

Tras la reacción de Mimí, César Antonio Santis intentó acercarse a Ilse quien de inmediato le señaló que todo estaba bien mientras que solo le tocará el hombro.

“Mientras sea en el hombro y no en la cintura” Ilse

Esto no paró la actitud de César Antonio Santis e intentó burlarse de la estatura de Ilse. Pero ella no se quedó calada y de inmediato señaló “Pelado, no se burle”.

Ante el cuestionamiento del presentador sobre a que se refería las integrantes de Flans respondieron: “Pelado significa ‘mal hombre’, ‘grosero’, ‘embustero’, ‘cruel’, ‘mal amigo’”.

Finalmente, el conductor trató de criticar su ropa, algo que tampoco le funcionó, pues las tras integrantes de Flans le señalaron que era lo que menos importaba.

Tras la difusión del video, el presentador César Antonio Santis ha sido tachado de machista y de mostrar su poco profesionalismo. Por su parte usuarios han aplaudido la actitud de Flans, quienes no permitieron que se aprovechará de su presencia.

#Retrofarandula Se acuerdan de Cesar Antonio Santis? Portales de farándula mexicanos y latinos lo están funando x el programa Martes 13 de 1986

"El día que las integrantes de Flans pusieron alto al acoso de un conductor de TV: "no me ande manoseando” https://t.co/lH58Zliwls — Verónica (@EowynHD_pb) February 28, 2022

Mimí responde al incómodo momento que pasó vivió con César Antonio Santis

Durante la viralización del video, Mimí recordó este momento incómodo en ‘Sale el Sol’ donde señaló que sin importar la edad y el género las personas se deben de defender de cualquier acoso.

“¿Qué poca abuela! No lo tengo tan presente no me acuerdo del momento. Pero aquí la onda es que no hay que permitir, la edad que tengas no importa que seas hombre, mujer, perro o quimera, no puedes permitir que te falten al respeto. El cuate sí me agarró.” Mimí

Mimí destacó que ese momento fue muy incómodo ya que se equivocó de nombres e incluso las quería agarrar.

“Se equivocó con los nombres, todo lo dijo mal y le dije: ‘Hazte para allá, no me toques’. No era broma” Mimí

Por último, Mimí recordó que si la tocó y señaló que es importante que las personas no se dejen de este tipo de situaciones.