Mimi de “Flans” habla de cuando un conductor chileno las acosó en vivo (Video)

Hace unos días surgió un video en Tik Tok donde se muestra a Flans durante una entrevista en Chile. El conductor le tomó la cintura a Mimi sin su consentimiento y ella se defendió. Años después, la cantante habló del acoso que ocurrió en vivo.

Los hechos ocurrieron en 1986 durante el programa “Martes 13″ el cual era conducido por César Antonio Santis . El video regresó a la memoria gracias a Tik Tok y muestra cómo las integrantes de Flans no se dejaron de los toqueteos.

36 años después, Mimi habla de los hechos y dijo que en ese momento ya eran mayores de edad y ya tenían conocimiento de cómo actuar ante este tipo de acciones.

Mimi menciona que “agarró a zapes” al conductor , pues ellas siempre trataron de ser divertidas. La interprete de “No Controles” hizo un llamado a hombres y mujeres a no quedarse callados ante cualquier situación donde se sientan incomodos.

Comenta que en algunas ocasiones hubo “cositas feas” que no les gustaba, pero ellas sabían defenderse y poner un alto.

“Si no te gusta algo y te sientes incómoda, o incomodo, digan no. No pasa nada. Van a perder la chamba, no era para ustedes, van a encontrar otra mejor, lo que no pueden perder es el sueño, la tranquilidad como escuchamos de mucha gente que no lo dijo y durante muchos años le cobró factura”.

Mimi