Tras hacerse oficial el concierto de la banda japonesa Babymetal su música resuena entre los fans.

Gimme Chocolate es la canción de Babymetal que tiene millones de vistas con su video en YouTube, nada más ni menos que más de 207 millones de reproducciones en la plataforma.

Pues la música de Babymetal ha ganado popularidad en la industria debido a su peculiar por su fusión única del heavy metal y la música pop japonesa.

Por lo que a Babymetal se les ve como las idols del generó único “kawaii metal” o “metal kawaii”.

Además de que Gimme Chocolate, canción de Babymetal es bastante especial, pues forma parte de los primeros grandes éxitos de la agrupación japonesa.

Ya que el sencillo Gimme Chocolate se desprende del primer álbum de estudio de Babymetal; el tema fue lanzado por primera vez el 26 de febrero de 2014.

Babymetal (@babymetal_official / Instagram)

Letra en español de Gimme Chocolate, canción de Babymetal que tiene millones de vistas en su video de YouTube

Disfruta de la divertida letra en español de Gimme Chocolate, la canción de Babymetal que tiene millones de vistas en su video de YouTube; a continuación te la dejamos:

Dame chocolate!

Atatata taata taatatata zukkyun

Watatata taata taatatata dokkyun

Zukyun, dokyun

Zukyun, dokyun

No lo haré, no lo haré, no lo haré, no lo haré

¡Nunca, nunca, nunca!

Míralo chocolate

¿Puedo tener un poco de chocolate?

Pero mi peso me preocupa un poco estos días.

Sin embargo, chocolate

¿Puedo tomar un poco de chocolate?

¡Pero espera un momento! ¡Espera un momento!

¡Espera! ¡Espera! ¡Espera!

Atatata taata taatatata zukkyun

Watatata taata taatatata dokkyun

Zukyun, dokyun

Zukyun, dokyun

Todavía no, todavía, todavía, todavía

¡Nunca, nunca, nunca!

¡Mira, chocolate!

Puedo comer un poco de chocolate, ¿no?

Pero mi peso me preocupa un poco últimamente.

Sin embargo, chocolate.

Puedo comer un poco de chocolate, ¿no?

Pero espera un poco! ¡Espera un poco!

¡Espera! ¡Espera! ¡Espera!

Parappappappaa rappappappaa rappappappaa paapapapapaa

Demasiado, demasiado tarde

Demasiado, demasiado tarde

Demasiado, demasiado ¡P! ¡P! ¡P! ¡Vamos!

Atatata taata taatatata zukkyun Watatata taata taatatata

dokkyun

Zukyun, dokyun

Zukyun, dokyun

No lo haré, no lo haré, no lo haré, no lo haré ¡Nunca, nunca, nunca!

Lo hice tan duro

Hice lo mejor que pude

Así que, un poco

Te pido solo un poquito ¡ Rápido

chocolate

¡Por favor, dame chocolate rápido!

Pásame chocolate! ¡Chocolate por favor!

Míralo, chocolate!

Puedo tomar un poco de chocolate, ¿no?

Creo que sí, ¿tú no? Es tan bueno que

seré tan feliz y podré trabajar duro.

Así que, chocolate.

Puedo tomar un poco de chocolate, ¿no?

Creo que sí, ¿tú no? Solo un poquito.

Comeré sólo un poquito de chocolate.

Parappappappaa rappappappaa rappappappaa paapapapapaa

Demasiado, demasiado tarde

Demasiado, demasiado tarde demasiado, demasiado ¡P! ¡P! ¡P! ¡Vamos!

Parappappappaa rappappappaa rappappappaa paapapapapaa

Pappappaa pappappaa pappappaa paapapapapaa