Gabriela de KATSEYE ft Young Miko -de 27 años de edad- fue lanzada el pasado jueves 7 de agosto de este 2025

Y si te gustó la colaboración de KATSEYE ft Young Miko, aquí te dejamos la letra completa del remix multicultural.

Young Miko en México: Precio de boletos y día de preventa para verla en concierto en 2024 (@itsyoungmiko)

Gabriela de KATSEYE ft Young Miko: Letra completa

Esta es la letra completa del remix multicultural de KATSEYE ft Young Miko ‘Gabriela’:

(Oh)

(Yeah, yeah)

(It’s Baby Miko, brr)

Hot like a bullet

Flying too fast, I couldn’t catch it

Heart in the casket

You always knew it

The starring role, the main attraction

Got cameras flashing

Like, ooh

You got everybody’s eyes undressing you

And I see it too

Yeah, ooh

You could have anyone else you wanted to

I’m begging you

Hands off, Gabriela, Gabriela

Hands off, Gabriela-la-la

Back off of my fella, Gabriela

Back off, Gabriela-la-la

‘Cause, ooh

You could have anyone else you wanted to

I’m begging you (baby, please)

Hands off, Gabriela, Gabriela

Hands off, Gabriela-la-la

La-la-la-la

Skin amarettoI bet you taste just like the summer

Under the covers (hey)

Me in the middle

Overprotective of my lover

You make me wonder

Like, ooh

If you made all of these fantasies come true

What would you do?

Yeah, oohYou could have anyone else you wanted to

But I’m begging you

Hands off, Gabriela, Gabriela

Hands off, Gabriela-la-la

Back off of my fella, Gabriela

Back off, Gabriela-la-la

‘Cause, ooh

You could have anyone else you wanted to

I’m begging you (hey)

Hands off, Gabriela, Gabriela

Hands off, Gabriela-la-la

La-la-la-la

La-la-la-la

La-la-la-la

La-la-la-la (oh, no)

Tú eres una baddie, shorty, tú ‘tá haciendo trampa

Todos te hacen coro, ¿tú no ves cómo te cantan?

‘Tás pa’ perrearte con mi cadena dándote en la espalda

Mami, ¿don’t you wanna como Fanta? Yeah, yeah

You like to tease them, bandida, diabla, pero Dios te bendiga

Lowkey, si te pillo en la esquina, por ley va’ a querer que yo siga

Ven, baja pa’ Carolina pa’ que pruebes una Latina

Hands off, Gabriela, mejor pónmelas encima, hum

Hands off, Gabriela, Gabriela

Hands off, Gabriela-la-la (Gabriela, puede’ hacer lo que tú quiera’)

Back off of my fella, Gabriela (Gabriela, ere’ una baddie)

Back off, Gabriela-la-la (Gabriela-la-la)

‘Cause, ooh

You could have anyone else you wanted to

I’m begging you (I’m begging you, hey)

Hands off, Gabriela (Gabriela), Gabriela

Hands off (hands off)

Gabriela-la-la, la-la-la-la

Él vino conmigo y conmigo se va (la-la-la-la)

Se siente la presión cuando la ves entrar (la-la-la-la)

La-la-la-la (la-la-la-la)

(Back off, back off, back off)

¿Cuándo se lanzó Gabriela de KATSEYE?

Gabriela se lanzó el pasado 20 de junio de 2025 y es el segundo sencillo del segundo EP de KATSEYE ‘Beautiful Chaos’.

Sin embargo, fue hasta el jueves 7 de agosto que Young Miko se unió al grupo femenino y se lanzó el remix del sencillo.

Actualmente, en YouTube ‘Gabriela’ de KATSEYE ft Young Miko cuenta con poco más de medio millón de reproducciones y la versión original con más de 34 millones.