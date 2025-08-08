Gabriela de KATSEYE ft Young Miko -de 27 años de edad- fue lanzada el pasado jueves 7 de agosto de este 2025
Y si te gustó la colaboración de KATSEYE ft Young Miko, aquí te dejamos la letra completa del remix multicultural.
Gabriela de KATSEYE ft Young Miko: Letra completa
Esta es la letra completa del remix multicultural de KATSEYE ft Young Miko ‘Gabriela’:
(Oh)
(Yeah, yeah)
(It’s Baby Miko, brr)
Hot like a bullet
Flying too fast, I couldn’t catch it
Heart in the casket
You always knew it
The starring role, the main attraction
Got cameras flashing
Like, ooh
You got everybody’s eyes undressing you
And I see it too
Yeah, ooh
You could have anyone else you wanted to
I’m begging you
Hands off, Gabriela, Gabriela
Hands off, Gabriela-la-la
Back off of my fella, Gabriela
Back off, Gabriela-la-la
‘Cause, ooh
You could have anyone else you wanted to
I’m begging you (baby, please)
Hands off, Gabriela, Gabriela
Hands off, Gabriela-la-la
La-la-la-la
Skin amarettoI bet you taste just like the summer
Under the covers (hey)
Me in the middle
Overprotective of my lover
You make me wonder
Like, ooh
If you made all of these fantasies come true
What would you do?
Yeah, oohYou could have anyone else you wanted to
But I’m begging you
Hands off, Gabriela, Gabriela
Hands off, Gabriela-la-la
Back off of my fella, Gabriela
Back off, Gabriela-la-la
‘Cause, ooh
You could have anyone else you wanted to
I’m begging you (hey)
Hands off, Gabriela, Gabriela
Hands off, Gabriela-la-la
La-la-la-la
La-la-la-la
La-la-la-la
La-la-la-la (oh, no)
Tú eres una baddie, shorty, tú ‘tá haciendo trampa
Todos te hacen coro, ¿tú no ves cómo te cantan?
‘Tás pa’ perrearte con mi cadena dándote en la espalda
Mami, ¿don’t you wanna como Fanta? Yeah, yeah
You like to tease them, bandida, diabla, pero Dios te bendiga
Lowkey, si te pillo en la esquina, por ley va’ a querer que yo siga
Ven, baja pa’ Carolina pa’ que pruebes una Latina
Hands off, Gabriela, mejor pónmelas encima, hum
Hands off, Gabriela, Gabriela
Hands off, Gabriela-la-la (Gabriela, puede’ hacer lo que tú quiera’)
Back off of my fella, Gabriela (Gabriela, ere’ una baddie)
Back off, Gabriela-la-la (Gabriela-la-la)
‘Cause, ooh
You could have anyone else you wanted to
I’m begging you (I’m begging you, hey)
Hands off, Gabriela (Gabriela), Gabriela
Hands off (hands off)
Gabriela-la-la, la-la-la-la
Él vino conmigo y conmigo se va (la-la-la-la)
Se siente la presión cuando la ves entrar (la-la-la-la)
La-la-la-la (la-la-la-la)
(Back off, back off, back off)
¿Cuándo se lanzó Gabriela de KATSEYE?
Gabriela se lanzó el pasado 20 de junio de 2025 y es el segundo sencillo del segundo EP de KATSEYE ‘Beautiful Chaos’.
Sin embargo, fue hasta el jueves 7 de agosto que Young Miko se unió al grupo femenino y se lanzó el remix del sencillo.
Actualmente, en YouTube ‘Gabriela’ de KATSEYE ft Young Miko cuenta con poco más de medio millón de reproducciones y la versión original con más de 34 millones.