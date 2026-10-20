Fuerza Regida denunció el robo de 22 videos inéditos y ofrece una recompensa para recuperarlos, ya que forman parte de su nuevo disco.

Jesús Ortiz Paz, vocalista de Fuerza Regida, compartió en redes sociales que durante su presentación en la CDMX grabaron videos inéditos, pero después fueron robados junto con una computadora y dos cámaras.

Me dice que robaron las memorias donde vienen los videos. Son 22 videos, 22 rolas. Jesús Ortiz Paz, Fuerza Regida

Fuerza Regida (Fuerza Regida)

Fuerza Regida sufre el robo de 22 videos grabados en la CDMX

Jesús Ortiz Paz mencionó que los videos de Fuerza Regida eran parte de un proyecto que compartirían con sus fans, por lo que ofrecen recompensa para recuperarlos.

Robaron las memorias. Queremos que si las tienen por favor devuelvan las memorias, quédense la computadora, quédense la cámara, se ceden quedar todo eso, nada más devuélvanos nuestra memorias que tienen los videos. Jesús Ortiz

El vocalista de Fuerza Regida afirmó que los ladrones se pueden quedar con las cámaras y la computadora que sustrajeron, pero quieren recuperar las memorias con los videos.

Según narra Jesús Ortiz, la computadora, videos y memorias estaban en el auto de su director Miguel López, el cual fue robado.

Trabajamos muy duro para hacer esos videos, nos tomamos nuestro tiempo para hacer esos videos y así no más robaron el carro de mi amigo. Jesús Ortiz

Fuerza Regida ofrece recompensa para recuperar sus videos robados

Los videos robados a Fuerza Regida fueron elaborados a partir de varias horas de trabajo, por lo que sus integrantes ofrecen una recompensa para recuperarlos.

Les pido el favor que si tiene esas memorias que las devuelvan, les vamos a tener un regalo, un dinero, lo que le quiera llamar si entregan esas cosas. Jesús Ortiz

Jesús Ortiz comentó que tienen fotos de las personas que robaron el auto de su director, por lo que están dispuestos a negociar con quienes tengan los videos.

Nada más la memoria, quédense la computadora, quédense la cámara para poder soltarles los videos en estas próximas semanas. Jesús Ortiz

Fuerza Regida no ha mencionando si denunciaron el robo ante las autoridades o en qué lugar ocurrió el robo.

El vocalista del grupo cerró su video solicitando informes sobre la ubicación de sus videos: “Si tienen alguna información, por favor, pónganse en contacto con nosotros”.

Fans de Fuerza Regida lamentaron el robo del material inédito del grupo, el cual se lanzaría a final de año junto a un nuevo disco en vivo.