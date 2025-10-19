La muerte de Sam Rivers de 48 años de edad, conmocionó al mundo de la música siendo Fred Durst quien habló del talento que el integrante de Limp Bizkit tenía.

Asimismo, recordó que lo que Sam Rivers dio a Limp Bizkit y la música es “invaluable” además de que fue el primero que creyó en el sueño que años después se convirtió en realidad.

Fred Durst recuerda a Sam Rivers porque con él fundó Limp Bizkit

Sam Rivers murió el 18 de octubre, según informó Limp Bizkit en sus redes sociales, pero ahora es Fred Durst quien recuerda a su amigo y fundador de la agrupación.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, Fred Durst recordó cómo fue que Limp Bizkit inició y por lo tanto cómo conoció a Sam Rivers en un bar donde acudió a despejarse.

Sin buscar a alguien para que sumara a su idea, Fred Durst escuchó tocar a Sam Rivers su bajo de cinco cuerdas algo que le pareció increíble por lo que decidió acercarse a él cuando tuvo oportunidad.

Luego de platicarle la idea, Sam Rivers enseguida le dijo a Fred Durst “estoy dentro” para después recomendarle a su baterista John Otto, su primo.

Fue así que Fred Burst recordó que el aporte musical que Sam Rivers dejó fue “invaluable” asegurando que tenía un talento muy particular.

A ello se le sumó que el vocalista de Limp Bizkit recordó que su amigo Sam Rivers fue el primero en creer en la agrupación y hacer “este sueño realidad”.

Fred Durst admitió que había derramado litros de lágrimas por Sam Rivers y que sin duda “lo amo mucho”.