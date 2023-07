Esta es la demoledora canción de Radiohead con la que Rosalía contó la ruptura con Rauw Alejandro luego de que el pasado mes de marzo la pareja anunció su compromiso.

Rosalía y Rauw Alejandro se encuentran en medio de la controversia luego de que la revista People anunció el fin de su relación tras tres años juntos.

La noticia sobre la presunta ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro sorprendió a sus seguidores y es que era considerada como una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo.

Aunque la pareja no ha confirmado su separación, a través de las redes sociales han surgido varias especulaciones sobre los motivos que habrían llevado a Rosalía y Rauw Alejandro a terminar su compromiso.

Incluso usuarios creen que Rosalía -de 30 años de edad- ya había dado pistas de su separación con Rauw Alejandro.

A través de las redes sociales se viralizó la idea de que Rosalía había utilizado esta demoledora canción de Radiohead para contar su ruptura con Rauw Alejandro -de 30 años de edad-.

Pero ¿qué dice la canción de Radiohead y por qué se cree que con ella Rosalía adelantaba su ruptura con Rauw Alejandro?

Rosalía y Raw Alejandro (Captura de pantalla)

¿Cuál es la publicación de Rosalía en donde había contado su ruptura con Rauw Alejandro con demoledora canción de Radiohead?

A tres meses de haber anunciado su compromiso, fuentes señalan que Rosalía y Rauw Alejandro habrían decidido finalizar su relación.

De acuerdo con la revista People, Rosalía y Rauw Alejandro acordaron terminar su compromiso pese al amor y al respeto que se tienen el uno por el otro.

Rosalía y Rauw Alejandro tienen tres canciones juntos: ‘Beso’, ‘Vampiro’ y ‘Promesa’.

Sin embargo, fue en el video de ‘Beso’ en donde Rosalía y Rauw Alejandro dieron a conocer su compromiso.

Aunque la pareja no se ha pronunciado sobre su presunta ruptura, usuarios creen que Rosalía ya había contado el fin de su relación con Rauw Alejandro con demoledora canción de Radiohead.

El pasado 16 de julio Rosalía compartió una serie de fotografías con el mensaje “Días d todo”.

Lo que sorprendió de la publicación es que en la primera imagen Rosalía aparece llorando. Esta situación llamó la atención de sus seguidores quienes de inmediato le mostraron su amor.

En su publicación se ve algo de comida, el cielo, unas zapatillas de ballet, algunos de sus looks de su paso por Francia y la carátula del disco Kid A de Radiohead.

“Por qué esa carita, quizás sean sentimientos encontrados por en fin de la gira”, “¿Rompieron? Ya no usa el anillo y ya no se publican”, “tienes arte hasta a’ llorara”, “La chica triste”, “Las Motomamis si lloran”, “Se nota que está triste, agotada y rota ¿por qué?”, “Ya me imaginé hace días porque él andaba solo en diversión”, fueron algunos de los mensajes que recibió en su momento Rosalía.

¿Qué dice la letra de la canción de Radiohead con la que Rosalía había contado su ruptura con Rauw Alejandro?

‘Motion Picture Soundtrack’ es considerada como una de las canciones más tristes de Radiohead.

Esta canción forma parte del álbum ‘Kid A’, el cual es considerado como una reflexión sobre la tendencia a esconder el verdadero yo, el hecho de ser deshonestos con los demás.

A lo largo de ‘Motion Picture Soundtrack’ se invita a las personas a enfrentar sus propias sombras y asumir la responsabilidad de sus acciones.

También se habla sobe las personas que viven proyectando lo que los demás quieren escuchar, alejándose de la realidad.

‘Motion Picture Soundtrack’ también invita a escapar de esta falsa realidad para buscar la autenticidad y la verdad.

Tras darse a conocer su presunta ruptura con Rauw Alejandro, usuarios creen que Rosalía habría usado esta canción para mostrar que no se encontraba bien con su pareja.

Y es que usuarios consideran que Rosalía estaría expresando que tomó la decisión de dejar atrás una relación que ya no la representan.

Además creen que Rosalía compartió la fotografía en la que aparece de espaldas para mostrar que quiere encontrar su verdadero yo y seguir adelante con su carrera sin nadie.

La publicación de Rosalía se ha viralizado y ahora usuarios creen que contó su ruptura con Rauw Alejandro.

“Ahora entiendo la primera foto”, “Ahora entendemos esas lagrimas”, “Sufrías en silencio desde hace cuanto?”, “Yo mirando este post después de enterarme que supuestamente Rosalia y Rauw terminaron”, “Ya entendí porque lloraba mi Rosalía hermosa”,”Ánimo eres una mujer hermosa, inteligente, simpática pronto pasará”, fueron algunos de los nuevos comentarios que recibió.

Esta es la letra de Radiohead con la que Rosalía contó la ruptura con Rauw Alejandro

Vino tinto y píldoras para dormir

Ayúdame a volver a tus brazos

Sexo fácil y películas tristes

Ayúdame a estar donde pertenezco

Creo que estás loca, quizás

Creo que estás loca, quizás

Deja de mandar cartas

Las cartas siempre queman

No es como en las películas

Ellas nos dicen mentiras piadosas

Creo que estás loca, quizás

Creo que estás loca, quizás

Te veré en la próxima vida