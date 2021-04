Inteligencia Artificial crea nuevas canciones de Kurt Cobain, Jimi Hendrix y Amy Winehouse

La organización canadiense ‘Over the Bridge’ logró recrear las voces de estos cantantes en un álbum titulado ‘Lost Tapes of the 27 Club’

A lo largo de los años, grandes músicos y cantantes han fallecido justo cuando se encontraba en la cúspide de su carrera y a una edad que no llegaba a los 30 años. A este grupo de artistas se les conoce como el ‘Club de los 27’. La organización canadiense ‘Over the Bridge’ logró recrear las voces de estos cantantes gracias a una nueva inteligencia artificial de Google y pudieron grabar un álbum recopilatorio titulado ‘Lost Tapes of the 27 Club’. Puedes leer: Inteligencia Artificial descifra cómo bacterias hackean células En este disco, se pueden volver a escuchar las voces de grandes cantantes como Amy Winehouse, Kurt Cobain, Jimi Hendrix y Jim Morrison, interpretando canciones inéditos. El programa utilizado, llamado Magenta, ya había sido empleado por Sony para hacer una 'nueva' canción de los Beatles, y funciona analizando las canciones de los artistas como archivos MIDI, posteriormente, traduce el tono y el ritmo en un código digital que se puede alimentar a través de un sintetizador para recrear una canción. Cada canción es el resultado del análisis de unas treinta canciones de cada artista a través de un programa de inteligencia artificial, centrándose en las melodías vocales, las progresiones de acordes, los riffs y solos de guitarra, los patrones de batería y las letras. Recomendamos: Inteligencia artificial crearía máquinas independientes del humano Para crear las voces en las canciones, se utilizó un programa llamado 'red neuronal artificial' Para las letras de las canciones, se utilizó un programa genérico de inteligencia artificial llamado 'red neuronal artificial', que examinó múltiples letras en busca de giros de frase que se ajustaran silábicamente a las melodías vocales que producía Magenta. “Para mostrarle al mundo lo que se ha perdido en esta crisis de salud mental, usamos inteligencia artificial para crear el álbum que el 27 Club nunca tuvo la oportunidad de hacer. A través de este álbum, estamos alentando a más expertos de la industria de la música a obtener el apoyo de salud mental que necesitan, para que puedan continuar haciendo la música que todos amamos en los próximos años. Porque incluso la IA nunca reemplazará a la realidad”, se puede leer en el sitio oficial de ‘Lost tapes of the 27 Club’. Hasta el momento, se pueden encontrar cuatro canciones en el canal de Youtube oficial de ‘Lost tapes of the 27 Club’. Lee esto: Con inteligencia artificial, descubren el más poderoso antibiótico conocido hasta ahora