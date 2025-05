Te compartimos la letra en español de la canción El Músico de Gera MX -de 30 años de edad- que la está rompiendo en México a solo unos días de que se lanzó el video oficial.

Gerardo Daniel Torres Montante, mejor conocido como Gera MX, sigue demostrando porqué es uno de los raperos más populares con su canción El Músico.

Esta es la letra en español de la canción El Músico de Gera MX

Lo he pensado mucho y sucederá esto ¿Ok?

Seguiré persiguiendo mis objetivos

Y porque lo hago, tomará más y más de mi tiempo

Y no podré estar tanto tiempo contigo

Y aunque lo haga, estaré pensando solo en la batería

Pensaré en el jazz, en mis partituras y demás

Y por todo eso, tú te enfadarás

Y me dirás que me calme con la batería

Que pase más tiempo contigo

Porque no te sientes importante

Y no podré hacerlo

La melody me apasiona, mi alma me abandona

Olvida el matrimonio y la casa en Barcelona

Tira el anillo y pide dos martinis

Que si miro el compromiso, corro como un Lamborghini

Liberen la pista, aligeren la carga

Que el pecado que me cargo casi me dobla la espalda

Desenfundo mi espada, peleo con mis demonios

Ellos me quieren solo, ella me ve de novio

Marco a la psicóloga: Oiga, otro episodio (¿bueno?)

Donde tengo una resaca y un poco de amor al odio

Me dice con calma que tome dos pastillas (¿dos?)

Que salga a caminar, mirar el mar por toda la orilla

Baby, no me escuchas, la mirada no brilla

Piensas que soy aburrido y que mi vida es muy sencilla

Pero nada de eso, solo me busco los pesos

Por eso, cuando te beso, siento que me quedo preso

Yao, parece interrogatorio

Y no puedo delatarme ni escribiendo en mi escritorio

Claro que pido disculpas por las noches que aparezco

Pidiendo respuestas de celos que no merezco

Mejor callado amanezco, sintiendo el invierno fresco

Olvidando tu cara, mezclando ron y refresco

Baby, no me escuchas ni tampoco me observas

Yo siempre he sido el mismo y así moriré, recuerda

Me volví un recuerdo, algún cero a la izquierda

Me gustabas loca, porque me atan las cuerdas

Baby, no me escuchas ni tampoco me observas

Yo siempre he sido el mismo y así moriré, recuerda

Me volví un recuerdo, algún cero a la izquierda

Me gustabas loca, porque me atan las cuerdas

Y ahora que camino solo ya no hay nada pa’ perder

Solo los besos de ayer y otro litro pa’ beber

Antes me decía te amo y ahora no me puede ver

Ese love me lo fumé y nos dejamos de querer

Yo no sé qué nos faltó, en cuál beso nos perdimos

Si el amor nos lo bebimos, de noche no nos medimos

Yo no era el ideal partido, para nada fino

Dejé todo mal partido, pobre cora, no la olvido

Pero mira, veo tu rostro y me volví un cero a la izquierda

Tú camina con el mood que ni siquiera me recuerdas

Ya te dejo, tengo un show y siento que todos observan

(Yo te seguiré escribiendo y viendo cuando me duerma)

Baby, no me escuchas ni tampoco me observas

Yo siempre he sido el mismo y así moriré, recuerda

Me volví un recuerdo, algún cero a la izquierda

Me gustabas loca, porque me atan las cuerdas

Baby, no me escuchas ni tampoco me observas

Yo siempre he sido el mismo y así moriré, recuerda

Me volví un recuerdo, algún cero a la izquierda

Me gustabas loca, porque me atan las cuerdas

El Músico de Gera Mx es el primer sencillo de LQEYNS

A través de sus redes sociales, Gera MX anunció que El Músico es el primer sencillo de su próxima producción discográfica LQEYNS.

Aunque no ha querido compartir muchos detalles sobre LQEYNS, Gera Mx si adelantó que tendrá 8 canciones.

De acuerdo con Gera MX, LQEYNS se encuentra dedicado para todas las personas que les gusta su sonido.

Gera MX no adelantó la fecha de lanzamiento de LQEYNS, pero hasta el momento El Músico ha tenido un buen recibimiento por parte de sus seguidores.

Incluso algunos le han señalado a Gera MX que tras escuchar El Músico esperan con ansias el lanzamiento de LQEYNS.

“Espero con ansias las demás rolitas”, “Estoy repitiendo a cada rato esta joya para aprendérmela”, “El mejor”, “QUE ROLOTA”, “Nunca fallas hermano, esperando con ansias ese discoooo!”, son algunos de los mensajes que ha recibido Gera MX.