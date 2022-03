“El cambio lo estamos haciendo nosotras”: Vivir Quintana a dos años de Canción Sin Miedo

Hace dos años, el 7 de marzo de 2020 , en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) se escuchó por primera vez en vivo “Canción Sin Miedo” en voz de su autora, Vivir Quintana, acompañada de Mon Laferte, ¿qué ha pasado desde entonces?

En entrevista con SDPnoticias y en el marco del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer , Vivir Quintana contó todos los cambios que ha tenido en su vida, tanto personal como artísticamente, su trabajo como música y activista para la lucha feminista y los esfuerzos contra la violencia hacia las mujeres.

“Han pasado infinidad de cosas, de todo tipo. La primera versión fue en 2020 con Mon Laferte y personalmente empecé a hacerme más responsable del discursos que doy en mi música, tener coherencia en vida privada y publica, y estar presente en el movimiento feminista”. Vivir Quintana

Fue a raíz de “Canción Sin Miedo” que Vivir Quintana comenzó profundizar en la situación de México respecto a la violencia contra las mujeres pues aunque ya se consideraba feminista, los aprendizajes aumentaron.

Vivir Quintana (Cortesía)

Los cambios para Vivir Quintana

Como artista, la carrera de Vivir Quintana creció; con músicos que ella admiraba y no había tenido la oportunidad de conocer y compartir escenario, comenzó a colaborar en trabajos para concientizar sobre la violencia hacia las mujeres y su erradicación.

“Lo que sí creo es que la pandemia pausó muchas cosas pero la lucha feminista y contra la violencia no se puso en pausa, al contrario, los números de violencia se dispararon pero no así los protocolos de seguridad”. Vivir Quintana

El “boom” de “Canción Sin Miedo” también le ayudó a la cantautora a darse cuenta que la violencia de género está fuerte en todas partes pero que cada vez son más las mujeres que se unen a la lucha y ponen sus espacios al servicio para hablar de estos temas.

Como activista, Vivir Quintana ha puesto al servicio de la lucha feminista “lo que mejor sé hacer: cantar”, pero tiene claro que las mujeres desde cualquier espacio que ocupe puede ser activista.

Y esta situación es algo que intentó, junto a todo su equipo, reflejar en la nueva versión de “Canción Sin Miedo” interpretada en lengua Ayuujk con la Banda Femenil Regional Mujeres del Viento Florido: “retratar a las mujeres desde diferentes áreas, desde la casa, textiles, maestras, sembradoras tierra, quienes hacen pulque porque antes no podía”.

Vivir reconoció que el activismo “es muy cansado” pues como parte de la responsabilidad que ha asumido, todos los mensajes que recibe por redes sociales, cuando le piden ayuda, los canaliza con especialistas que las puedan atender.

Vivir Quintana (Cortesía)

“El cambio lo estamos haciendo nosotras”: Vivir Quintana

“Mi panorama personal sobre la situación de violencia contra las mujeres es que el cambio lo estamos haciendo nosotras, lo están haciendo las mujeres que luchan, que están metiendo a la cárcel a sus agresores”, dijo Vivir Quintana.

“Nosotras estamos haciendo el cambio, la transformación aunque los avances son lentos porque pareciera que el privilegio patriarcal es el que conviene que exista porque le da beneficios a grandes poderes pero cada vez incomodamos más”. Vivir Quintana

La artista recordó esa frase que tanto se repite cuando se denuncian feminicidios : “a los hombres también los matan”, pero repitió que no por la misma razones porque ellos no sienten miedo de salir, no sienten miedo de subirse a un Uber.

Quintana afirmó que la lucha feminista es una forma de hacer justicia en un país donde “pareciera que está por debajo de las piedras y no la quieren entregar”.

Vivir Quintana hace música y política

Vivir Quintana recordó una de sus frases favoritas: “hay dos maneras de entender la música, la primera es ‘yo soy músico y no tengo nada que ver con la política’, la segunda consiste en salvar al mundo”.

Y ella considera que está entre ambas posturas pues la música es un agente de cambio que se puede estudiar conforme va avanzando el tiempo y que es el reflejo de la sociedad, “de lo que estamos viviendo”.

Sobre su agenda, la cantautora compartió que el próximo 12 de marzo va a presentarse junto a la Orquesta Filarmónica de la CDMX en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris a las 18:00 horas.

Y el viernes 25 de marzo tiene su evento estelar, un concierto en la misma sede: Teatro de la Ciudad Esperanza Iris a las 20:30 horas, donde presentará todas sus canciones.