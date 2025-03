Eduin Caz de Grupo Firme niega competir con Shakira para récord de conciertos en el Estadio GNP Seguros porque no están a su nivel

Shakira está imparable. La cantante continuará facturando en Ciudad de México por lo que ha anunciado un nuevo concierto colocándose por encima de Grupo Firme, agrupación liderada por Eduin Caz.

Y es que Grupo Firme, hasta el momento, se ha presentado siete veces en Foro Sol, recinto que hoy se conoce como Estadio GNP Seguros, es cual es sede de los conciertos de Shakira.

Por lo que fans de la agrupación y la cantante se preguntan si existe una competencia entre ambos.

Frente a micrófonos del programa Sale el Sol, Eduin Caz, de Grupo Firme, se dice contento por su próximo concierto en el Estadio GNP Seguros, recinto donde Shakira actualmente se está presentando.

Eduin Caz -de 30 años de edad- se adelanta y niega tener una rivalidad con Shakira -de 48 años de edad- con quien no planea competir ahora que Grupo Firme regresará a Ciudad de México.

“No compito con Shakira. Shakira es el top, es otro nivel, al contrario, le aplaudimos, nos tocó ir al concierto, disfrutarlo, es otra artista de otro nivel, no es competencia”

De acuerdo con la líder de la agrupación, Grupo Firme quiere un octavo concierto en el Estadio GNP Seguros porque ya hizo siete con lleno total y quieren darse el gusto de llenar de nuevo el recinto.

“Simplemente es el gusto, por nosotros, ya hiciemos 7 vamos por el octavo. No es competencia, simplemente es el recinto que merece Grupo Firme al estar en la Ciudad de México”

Cabe mencionar que Grupo Firme se presentará en Estadio GNP Seguros el sábado 28 de junio como parte de su tour “La última peda”.

Los boletos tienen un costo que ronda entre los $915 pesos a los $5,948 pesos sin incluir costos extra.

Por otro lado, Grupo Firme ya se prepara para su show en Tijuana, el cual está programado para el 12 de abril en Estadio Caliente.

Tras su cancelación en el Carnaval de Mazatlán, Eduin Caz asegura que el espectáculo contará con grandes medidas de seguridad por lo que fans de Grupo Firme pueden estar tranquilos.

Elementos del gobierno apoyarán con la seguridad, por lo que el cantante pide a la gente confiar, mantener la calma y adquirir sus accesos ya que desean un lleno total.

Así como informa que su cancelación en Mazatlán fue por cosas que no estuvieron en sus manos, pero que inevitablemente los perjudicaron.

“Nosotros no tenemos problemas con nadie. No es algo que nos incumba a nosotros, solamente fuimos parte de algo que nos alcanzó, pero nosotros no debemos nada“

Eduin Caz