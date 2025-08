La industria de la música se encuentra de luto luego de que se dio a conocer la muerte de Flaco Jiménez, leyenda del Tex-Mex que fue músico de Enrique Bunbury.

El acordeonista Flaco Jiménez es recordado por su inigualable talento, conoce de qué murió y todo lo que sabe sobre su lamentable partida.

¿De qué murió Flaco Jiménez, leyenda del Tex-Mex y ex músico de Enrique Bunbury?

Se dio a conocer la muerte del acordeonista texano Leonardo ‘Flaco’ Jiménez a los 86 años de edad.

Flaco Jiménez es recordado por ser una leyenda del Tex-Mex, además de que colaboró con grandes artistas como Bob Dylan, los Rolling Stones, Willie Nelson y Enrique Bunbury.

A través de un comunicado, la familia de Flaco Jiménez confirmó la noticia de la muerte del músico.

De acuerdo con lo que se dio a conocer Flaco Jiménez murió tras una larga enfermedad.

Cabe recordar que en los últimos años Flaco Jiménez enfrentó diversos problemas de salud:

2014 fue intervenido quirúrgicamente de la espalda

2015 sufrió una fractura de cadera a causa de una caída

2025 fue internado por una afección no especidicada

En su comunicado, se reveló que Flaco Jiménez murió el 31 de julio rodeado de su familia en la residencia de su hijo en San Antonio, Texas.

La familia de Flaco Jiménez señaló que se encuentran seguros que su legado perdurará gracias a su música.

“Con gran tristeza compartimos esta noche la pérdida de nuestro padre, estuvo rodeado de sus seres queridos y lo extrañaremos muchísimo” Comunicado familia de Flaco Jiménez

En su comunicado, la familia de Flaco Jiménez pidió privacidad en estos dolorosos momentos que están afrontando.

“Y muchas gracias por todos los recuerdos. Su legado perdurará a través de su música y de todos sus fans. La familia solicita privacidad en estos momentos de tristeza y dolor” Comunicado familia de Flaco Jiménez

Enrique Bunbury se despide con emotivo mensaje de Flaco Jiménez

Flaco Jiménez, originario de San Antonio, Texas con ascendencia mexicana, dejó una marca en la música a lo largo de siete décadas.

Su habilidad con el acordeón lo hizo destacar en el Tex-Mex, alcanzando gran popularidad en la industria musical.

Flaco Jiménez es recordado por introducir el sonido del Tex-Mex Chicano a diversos géneros musicales como el country, blues, rock y zydeco.

A lo largo de siete décadas de trayectoria, Flaco Jiménez fue reconocido con diferentes premios, incluso fue seis veces ganador del Grammy.

El año pasado, Flaco Jiménez fue honrado con la National Medal of the Arts, aunque no pudo asistir a la ceremonia en la Casa Blanca debido a problemas de salud.

Su álbum “Partners” fue seleccionado para el Registro Nacional de Grabaciones en 2021.

En 2011 Flaco Jiménez trabajó con Enrique Bunbury en el álbum ‘Licenciado Cantinas’.

Enrique Bunbury ya reaccionó a la muerte de Flaco Jiménez y recordó con cariño el tiempo que compartieron juntos en el estudio Sonic Ranch en Tornillo, Texas.