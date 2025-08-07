Eddie Palmieri, pionero del jazz latino, murió a la edad de 88 años el pasado 6 de agosto, reportan algunos medios como Los Angeles Times.

Gabriela Sebastian Palmieri, hija menor de Eddie Palmiere, anunció su muerte la noche del miércoles.

¿De qué murió Eddie Palmieri a los 88 años de edad? El músico pionero del jazz latino también fue una leyenda de la salsa

Gabriela Sebastian Palmeri, de edad desconocida, dijo al New York Times que su padre, Eddie Palmieri, murió en su casa de Hackensack, Nueva Jersey.

Eddie Palmieri, músico estadounidense de ascendencia puertorriqueña, murió tras una larga enfermedad.

El cantante y compositor puertorriqueño Bobby Cruz, de 87 años, vía Facebook, fue de los primeros en expresar sus condolencias por la muerte de su gran amigo y colega.

“Hoy con mucho pesar confirmo que el gran Eddie Palmieri se nos fue. Ya nada puede ser igual en la música. De los grandes, el más grande. Gracias por tanto, un abrazo para la familia" Bobby Cruz

Muere Eddie Palmieri (Bobby Cruz / Facebook)

Eddie Palmieri, el músico pionero del jazz latino

A los once años, Eddie Palmieri se entusiasmó con el jazz por lo que tomó clases de piano. Su primera actuación fue en la sala de conciertos de Nueva York, Carnegie Hall.

A los 14 años, Eduardo Palmiere, llamado cariñosamente “Eddie” Palmiere, lo tenía claro, formaría una banda musical.

Por lo que antes formó parte de varias agrupaciones, incluyendo la orquesta del ya difunto Tito Rodríguez.

En 1961, Eddie Palmieri fundó el conjunto La Perfecta, que incluía la participación del cantante Ismael Quintana.

El músico comenzó a reemplazar instrumentos y a mezclar sonidos que inevitablemente originaron el famoso baile latino de moda.

Eddie Palmieri (Eddie Palmieri/Facebook)

Sin embargo, en 1968, La Perfecta se desintegró, pero su aportación marcó un referente dentro de la escena musical.

Eddie Palmieri no se salió de la industria, por el contrario, fue fichado por las disqueras Alegre y Tico Records, empresas que le produjeron varios álbumes junto a su hermano Charlie Palmieri, quien murió en 1988.

Eddie Palmieri seguía conquistando a las masas y a los productores fusionando estilos negros y latinos que dieron vida a sonidos armónicos de salsa, funk, soul y jazz.

Su carrera fue reconocida con varios premios. Fue el primero en ganar un Grammy por una producción latina.

Fue reconocido por llevar el jazz y la salsa a lugares jamás pensados como:

África del Norte

Australia

Asia y

Europa, entre otros.

El músico anuncio su retiro en el año 2000; no obstante, continuó grabando álbumes con otros artistas, ganó en total 9 premios Grammy por sus producciones.

Complacido por su labor dentro de la escena musical, formó una nueva banda llamada La Perfecta II.

Así como grabó tres canciones que formaron parte de la banda sonora del documental “Doin’ it in the Park: Pickup Basketball NYC”, codirigido por Bobbito García y Kevin Couliau.