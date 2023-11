Una teoría que circula en redes sociales, asegura saber ya la fecha en la cual saldría Reputation Taylor’s Version de Taylor Swift pero, ¿será verdad?

No es un secreto que las regrabaciones de Taylor Swift -33 años- tiene emocionados a sus fans, especialmente porque después de 1989 Taylor’s Version, solamente quedan dos discos por salir:

Reputation

Taylor Swift Debut

Y aunque aún no se conoce cuál será el orden de las regrabaciones de Taylor Swift, aunque ya hay quien dice que sería Reputation.

De hecho esta nueva teoría que ha salido en las redes sociales, revela incluso ya tener la fecha para la salida de Reputation Taylor’s Version de Taylor Swift.

Esta sería la fecha de salida del Reputation Taylor’s Version de Taylor Swift según esta teoría

Una teoría ha comenzado a circular en redes sociales, especialmente en TikTok, la cual no solo revelaría qué regrabación de Taylor Swift seguiría, sino hasta la fecha de salida.

No es un secreto que a Taylor Swift le gusta poner a prueba a sus fans con mensajes y códigos ocultos en sus discos, publicaciones, videos e incluso en su vestimenta.

Siendo ya una costumbre entre Taylor Swift y sus fans el poner a prueba sus habilidades para revelar la salida de sus discos, videos y sorpresas.

Por lo que ahora los fans aseguran con una loca teoría ya hasta tener la fecha de salida del Reputation Taylor’s Version.

De acuerdo a esta teoría que adjuntar´ñía las supuestas pruebas de la salida de Reputation Taylor’s Version, esta regrabación saldría el próximo 26 de noviembre.

Si bien es una fecha muy temprana tanto para que sea anunciado o lanzado el Reputation Taylor’s Version de Taylor Swift, un fan ha adjuntado sus pruebas.

¿Por qué el Reputation Taylor’s Version de Taylor Swift saldría el 26 de noviembre?

De acuerdo a una teoría publicada en TikTok, Reputation Taylor’s Version de Taylor Swift saldría este próximo 26 de noviembre.

Pues todo comienza con una publicación de las redes oficiales de Taylor Swift, Taylor Nation al celebrar la salida por los dos años del video ‘I Bet You Think About Me (Taylor’s Version) (From The Vault)’.

Esta canción pertenece a la regrabación Red (Taylor’s Version) de Taylor Swift, siendo el track número 26 y en el video aparece un pastel con este mismo número.

Además, otra prueba que apoya que Reputation Taylor’s Version de Taylor Swift saldría el 26 de noviembre, es que ese dia es el Día Internacional del Pastel, y en el video aparece la cantante comiéndolo.

Otra prueba de la teoría de la salida de Reputation Taylor’s Version, es que en las redes se subió una foto de Taylor Swift con su outfit de Reputation un día 26, al igual que otra foto subida un día 26.

Finalmente, el día 26 de noviembre, supuesta salida de Reputation Taylor’s Version de Taylor Swift, la cantante tiene un concierto en São Paolo, Brasil y la fecha esta señalada en rojo.

La cual aparentemente se relaciona con la publicación del video I Bet You Think About Me de Taylor Swift, de su álbum Red.

Si bien son especulaciones por parte de los fans, muchos no descartan que Taylor Swift sorprenda a sus seguidores con el anuncio de Reputation Taylor’s Version.

Teoría de la salida de Reputation Taylor's Version de Taylor Swift (@hawner2 / TikTok)

