Corona Capital Guadalajara: Cartel, precio de los boletos y todo lo que debes saber de unos de los festivales más esperados del 2022 y que traerá como headliners a las bandas The Strokes y Kings of Leon.

Luego de mucha espera debido a las restricciones ocasionada por la pandemia del Covid 19, las actividades musicales se van retomando, por lo que en esta ocasión se ha revelado el cartel del Corona Capital Guadalajara que estará de regresó el próximo 21 y 22 de mayo.

En el cual se estarán presentando una de las bandas leyendas del new wave Blondie, el cantautor inglés Jake Bugg, la banda escocesa CHVRCHES, así como la explosiva agrupación sueca The Hives, entre otros artistas más.

Sin duda, el festival Corona Capital Guadalajara traerá toda la fuerza y música de 32 bandas que se estarán presentando en el Valle VFG de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, tras posponer su fecha en marzo pasado.

Corona Capital Guadalajara 2022, cartel

En la tan esperada próxima edición del Corona Capital Guadalajara que se llevará a cabo el sábado 21 y domingo 22 de mayo de 2022, se estarán presentando diferentes artistas y agrupaciones.

The Strokes (The Strokes)

Sábado 21

The Strokes, Blondie, Chvrches, Death Cab For Cutie, Metronomy, Miami Horror, Metric, X Ambassadors, Real Estate, Whitney Q, Cass Mccombs, Tirzah, Julia Holter, Savoir Adore y Loyal Lobos.

Domingo 22

Kings Of Leon, The Hives, Chet Faker, Jake Bugg, Tove Lo, Young The Giant, Smash Mouth, Death From Above 1979, Cavetown, Digitalism, Anna Of The North, Alexandra Savior, Gabriel Garzón, Montano French 79, Margaret Glaspy y Charlotte Adigéry & Bolis Pupul.

Precios del Corona Capital Guadalajara 2022

Debido a que la fecha se pospuso el festival no retomará una nueva preventa pero no te preocupes porque sí respetará la vigencia de todos los boletos comprados con anterioridad.

Precios Corona Capital Guadalajara (Ticketmaster)

Los boletos para el Corona Capital Guadalajara saldrán a la venta el próximo lunes 25 de octubre a partir de las 11:00 AM a través del sistema Ticketmaster

Abono General:

· Fase 1 $1,800

· Fase 2 $2,200

· Fase 3 $2,500

· Fase 4 $2,800

· Fase 5 $3,200

Boleto General por día:

· Fase 1 N/A

· Fase 2 $1,220

· Fase 3 $1,500

· Fase 4 $1,800

Abono Comfort Pass:

· Fase 1 $2,400

· Fase 2 $2,850

· Fase 3 $3,200

· Fase 4 $3,550

· Fase 5 $4,000

Comfort Pass por día:

· Fase 1 N/A

· Fase 2 $1,520

· Fase 3 $1,900

· Fase 4 $2,300

Abono Plus:

· Fase 1 $3,600

· Fase 2 $3,800

· Fase 3 $4,100

· Fase 4 $4,400

· Fase 5 $4,900

Boleto Plus por día:

· Fase 1 N/A

· Fase 2 $2,500

· Fase 3 $2,800

· Fase 4 $3,000

Beneficios de Comfort Pass

Baños cómodos.

Carriles designados en barras. y uno de acceso preferencial.

Zonas de descanso con sombra.

Recarga de celulares.

Beneficios de Citibanamex Plus:

Acceso rápido en la entrada.

Pit a un costado del escenario y plataforma elevada.

Atención especial en evento y en línea.

Área de mesas, zonas de descanso, coctelería especializada y selección gastronómica.

WiFi y baterías para cargar celulares.

Pantallas con circuito cerrado.

Baños premium y guardarropa.

Corona Capital Guadalajara seguirá medidas sanitarias

Corona Capital Guadalajara seguirá las medidas sanitarias con el fin de cuidar y proteger a sus público, por lo que estará aplicando protocolos para el acceso de la audiencia, así como requerimientos necesarios durante el festival.

Requisitos para poder entrar

Boleto, identificación oficial y constancia de vacunación completa. En caso de no contar con dicho documento, presentar una prueba negativa prueba negativa de Covid-19 (antígenos o PCR) con máximo 72 horas de anticipación.

A la entrada

Habrá control de temperatura.

En caso de presentar fiebre no podrás ingresar al inmueble, sin importar el estatus de vacunación.

El uso de cubrebocas es obligatorio.

Durante el festival

Interactúa sólo con tus acompañantes.

Quitarse el cubrebocas sólo cuando consumas alimentos o bebidas.

Lavarte las manos y aplicarse gel antibacterial en estaciones especiales.

Respetar la sana distancia en lugares para comida y baños.