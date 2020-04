A través de un comunicado, los organizadores del evento confirmaron que debido a la pandemia por el coronavirus el festival de música será aplazado.

El 1 de abril se informó que Of Monster Of Men había cancelado su presentación en el Corona Capital Guadalajara 2020, debido a la contingencia por el Covid-19.

A través de un comunicado, los organizadores del evento confirmaron que debido a la pandemia por el coronavirus el festival de música será pospuesto para septiembre.

En la cuenta oficial de Twitter se anunció que se tomó esta decisión de cambiar de fecha para garantizar las condiciones adecuadas para todos los presentes.

"En medio de todo lo que está sucediendo alrededor del mundo con la situación del COVID-19 y buscando siempre la mejor experiencia para ustedes, hemos tomado la decisión de posponer esta edición del festival al 12 y 13 de septiembre" Corona Capital Guadalajara

De acuerdo con el comunicado en estos momentos lo más importante es seguir las medidas recomendadas por las autoridades de salud para evitar la propagación del coronavirus .

“Esto nos permitirá no desviar la atención de lo que apremia en nuestro país, al mismo tiempo, tener las condiciones adecuadas para poder ofrecerles la experiencia musical a la que están acostumbrados y que juntos hemos podido crear desde hace dos años” Corona Capital Guadalajara

🚨 Aviso importante 🚨#CoronaCapitalGDL se reprograma para el 12 y 13 de septiembre. pic.twitter.com/tmqg3F13or — Corona Capital Guadalajara (@CCapitalGDL) April 2, 2020

El Corona Capital Guadalajara 2020 estaba programado para realizarse este 16 y 17 de mayo en el Valle VFG. Por primera vez el festival durará dos días, por lo que ha causado una gran expectación.

Entre los artistas que vendrán se encuentran The Strokes , Kings of Leon , The Hives, Foals, Two Door Cinema Club, Blondie, Death Cab For Cutie, Miami Horror, Rufus du Sol, Miami Horror, X Ambassadors, Friendly Fires, The Hives, entre otros.

Por el momento no hay más artistas confirmados que abandonen sus presentaciones para este festival, y los boletos que los usuarios habían adquirido para esas fechas son totalmente válidos para las nuevas fechas de Corona Capital Guadalajara.

De acuerdo con algunos medios y debido a los cambios OCESA podrá dar reembolsos a las personas que así lo deseen en caso de que esta nueva agenda no se acomode con sus actividades. Todas las medidas de reembolso se deben de consultar directamente con la empresa.