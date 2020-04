La agrupación informó que ante la pandemia de coronavirus, decidió cancelar todas sus presentaciones agendadas en los próximos tres meses.

La suerte del Vive Latino, otros festivales de música la desean. Falta poco más de un mes para la fecha en que se tiene programado el Corona Capital Guadalajara, pero ya desde ahora estaría comenzando a sufrir afectaciones por la pandemia de coronavirus.

¿El motivo? Una primera banda ha anunciado la cancelación de sus compromisos durante los próximos tres meses.

"Por el bienestar de todos"

Se trata del grupo islandés Of Monsters and Men, quien a través de su cuenta oficial de Twitter agradeció el interés de sus fans en asistir a las diferentes presentaciones que tiene programadas para abril, mayo y junio.

Pese a ello, anunció que por el bienestar de todos, cancelará todos sus compromisos que tenía programados para los meses citados.

“Como tal vez lo esperaban, en interés de la seguridad pública y por el bienestar de todos, debemos posponer nuestra gira”. Of Monsters and Men.

"Guarden sus boletos", piden

La banda prometió que anunciará sus nuevas fechas tan pronto como le sea posible y garantizó a quienes tienen boletos para los eventos cancelados, que los hará válidos en las nuevas presentaciones.

“Estaremos anunciando las nuevas fechas lo antes posible, así que guarden sus boletos ya que serán válidos para las nuevas fechas”.

Of Monsters and Men.

Update for you 🖤 stay safe pic.twitter.com/lgJ3Np5wpd — Of Monsters and Men (@monstersandmen) March 30, 2020

¿Qué pasará con el Corona Capital Guadalajara ante la contingencia por el Covid-19?

Hasta el momento, el Corona Capital Guadalajara no se ha pronunciado respecto al anuncio de Of Monsters and Men ni sobre una posible cancelación del evento, que está agendado para los días 16 y 17 de mayo de este año.

Según se anunció meses atrás, en la edición 2020 del festival se espera la participación de bandas como The Strokes, Kings of Leon y The Hives, quienes no han emitido algún anuncio de cancelación.

Lo cierto es que el Corona Capital Guadalajara 2020 corre el riesgo de ser movido de fechas, ya que según estimaciones de las autoridades mexicanas, durante el mes de mayo el país podría enfrentar una de sus etapas más críticas por la epidemia de Covid-19.