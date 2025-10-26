La banda de rock neo psicodélico de San Francisco, California, The Brian Jonestown regresa a México con concierto en el Foro Indie Rocks este domingo 26 de octubre.

Concierto al cual si vas te tenemos todos los detalles del setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de ningún momento de The Brian Jonestown Massacre en el Foro Indie Rocks:

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde

Hora del concierto: 7:00 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 13 temas en vivo

Concierto de The Brian Jonestown Massacre en Foro Indie Rocks: Setlist de canciones, horario y telonero para 26 de octubre (Foro Indie Rocks)

Posible setlist del concierto de The Brian Jonestown Massacre en el Foro Indie Rocks del 26 de octubre

The Brian Jonestown Massacre estará de regreso a la CDMX para un concierto que promete en el Foro Indie Rocks hoy 26 de octubre.

Concierto que se prenderá con lo mejor del rock neo psicodélico de The Brian Jonestown Massacre como parte de su gira 2025 por Latinoamérica.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de The Brian Jonestown Massacre en el Foro Indie Rocks sea los siguientes: