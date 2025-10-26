Este domingo 26 de octubre llega en concierto la música del rock neo psicodélico de la banda The Brian Jonestown Massacre al Foro Indie Rock.

Así que arma tu itinerario para que no te pierdas de nada en el show de The Brian Jonestown Massacre en el Foro Indie Rock, te damos todos los detalles que debes saber de horario y hora en la que termina el concierto:

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde

Hora del concierto: 7:00 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 13 temas en vivo

Duración: Se prevé 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 9:00 de la noche

El Foro Indie Rock recibirá la música de The Brian Jonestown Massacre que trae su psicodelia en concierto este domingo 26 de octubre a la CDMX.

Concierto de The Brian Jonestown Massacre en el Foro Indie Rocks que promete ser inolvidable para los fans de su música.

Recuerda que el Foro Indie Rocks es el recinto ubicado en la calle de Zacatecas número 39 de la colonia Roma Norte en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, CDMX.

Las estaciones más cercanas al Foro Indie Rocks son del Metro en Hospital General y Metro Niño Héroes, ambas de la Línea 3.