Hoy 8 de agosto es el esperado concierto de la agrupación mexicana del synth-pop Moenia en el Auditorio Nacional.

Moenia se presenta en concierto hoy 8 de agosto en el Auditorio Nacional de la CDMX, a continuación todo los que necesitas saber si es que vas a verlos en vio con el setlist de canciones, horario y telonero:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 25 temas en vivo

Moenia llega a cubrirnos con su manto estelar al Auditorio Nacional⚡️ pic.twitter.com/CVFCa7EHEj — Ocesa Pop (@ocesa_pop) August 8, 2025

Posible setlist de canciones para el concierto de Moenia en el Auditorio Nacional hoy 8 de agosto

La gira Estamos Bien Tour 2025 de Moenia aterriza con lo mejor de su música synth-pop al Auditorio Nacional hoy viernes 8 de agosto en concierto.

Concierto de Moenia que promete ser un recorrido nostálgico con sus mejores temas en vivo que harán vibrar al Auditorio Nacional.

Con ello, se espera que el concierto de Moenia en el Auditorio Nacional de hoy viernes 8 de agosto, los temas en el setlist de canciones sean el siguiente:

Summer Drive Tú sabes lo que quiero Déjame entrar Maldito duende Estabas ahí Prohibido besar Lo que tú digas Llegaste a mí Regreso a casa No importa que el Sol se muera Ni tú ni nadie Siempre igual La ecuación 1984 Lugares fantasmas Llámame si me necesitas Clásico Contigo estaré Mejor ya no Manto estelar Amante bandido ¿En qué momento? No dices más Fotonovela Morir tres veces No puedo estar sin ti

Así llega prepárate que ya tienes todo lo que necesitas saber para disfrutar como se debe del concierto en vivo de Moenia desde el Auditorio Nacional hoy 8 de agosto.