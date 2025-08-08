La agrupación mexicana del synth-pop Moenia llega hoy viernes 8 de agosto en concierto al Auditorio Nacional de la CDMX.

Y si eres de los afortunados en ir, te traemos el horario y hora en la que termina el concierto de Moenia en el Auditorio Nacional, para tu llegada al evento y regreso a casa.

Horario y hora en la que termina el concierto de Moenia hoy 8 de agosto en el Auditorio Nacional

Arma tu itinerario para que disfrutes con todo y como se debe en el concierto de Moenia en el Auditorio Nacional de hoy 8 de agosto, pues a continuación todos los detalles de horario y hora en la que termina el show en vivo:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 25 temas en vivo

Duración: Se estima 2:00 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 10:30 de la noche

HSBC Presenta:



Moenia llega a cubrirnos con su manto estelar al Auditorio Nacional⚡️ pic.twitter.com/CVFCa7EHEj — Ocesa Pop (@ocesa_pop) August 8, 2025

Estamos Bien Tour 2025 de Moenia llega al Auditorio Nacional hoy 8 de agosto en concierto

El Auditorio Nacional de la CDMX será el recinto para recibir a la banda mexicana Moenia con un concierto que promete para sus fans.

Por lo que esta noche de viernes 8 de agosto el Auditorio Nacional retumbara con el synth-pop de Moenia.

Esto como parte de la gira de conciertos llamada Estamos Bien Tour 2025 de Moenia con lo mejor de su música.

Moenia (Especial / Especial)

Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas son la Línea 7.

Así que toma en cuenta estos detalles que te dejamos y disfruta del concierto de Moenia en el Auditorio Nacional hoy viernes 8 de agosto.