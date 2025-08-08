La agrupación mexicana del synth-pop Moenia llega hoy viernes 8 de agosto en concierto al Auditorio Nacional de la CDMX.
Y si eres de los afortunados en ir, te traemos el horario y hora en la que termina el concierto de Moenia en el Auditorio Nacional, para tu llegada al evento y regreso a casa.
Horario y hora en la que termina el concierto de Moenia hoy 8 de agosto en el Auditorio Nacional
Arma tu itinerario para que disfrutes con todo y como se debe en el concierto de Moenia en el Auditorio Nacional de hoy 8 de agosto, pues a continuación todos los detalles de horario y hora en la que termina el show en vivo:
- Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
- Hora: 8:30 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 25 temas en vivo
- Duración: Se estima 2:00 horas de música
- Hora en la que termina: Alrededor de las 10:30 de la noche
Estamos Bien Tour 2025 de Moenia llega al Auditorio Nacional hoy 8 de agosto en concierto
El Auditorio Nacional de la CDMX será el recinto para recibir a la banda mexicana Moenia con un concierto que promete para sus fans.
Por lo que esta noche de viernes 8 de agosto el Auditorio Nacional retumbara con el synth-pop de Moenia.
Esto como parte de la gira de conciertos llamada Estamos Bien Tour 2025 de Moenia con lo mejor de su música.
Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.
Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas son la Línea 7.
Así que toma en cuenta estos detalles que te dejamos y disfruta del concierto de Moenia en el Auditorio Nacional hoy viernes 8 de agosto.