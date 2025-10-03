Majo Aguilar -de 31 años de edad- dará un concierto en el Zócalo de la CDMX y esta es la fecha del importante evento.

El Congreso Mundial del Mariachi será en noviembre y Majo Aguilar es embajadora del evento, por lo que tendrá una presentación especial.

Majo Aguilar se presentará en el Zócalo de la CDMX en noviembre

Del 6 al 10 de noviembre se realizará el Congreso Mundial del Mariachi y Majo Aguilar tendrá una presentación el:

Fecha: jueves 9 de noviembre

Lugar: Zócalo de la CDMX

Horario: Por confirmar

Costo: Gratuito

Majo Aguilar compartió un video en redes sociales para invitar a sus fans al congreso Mundial del Mariachi y a su presentación.

Dicho evento tendrá diversas actividades y el concierto de Majo Aguilar es parte de esta celebración.

Los seguidores de Majo Aguilar celebraron su presentación y la llenaron de felicitaciones.

“Felicidades Majo Aguilar”, “Ahí nos vemos hermosa” y “Eres la princesa del regional mexicano”, fueron algunos de los comentarios.

Majo Aguilar lanzó una cordial invitación a sus fans para que acudan a verla al Zócalo capitalino.

Majo Aguilar (@majo__aguilar / Instagram )

Majo Aguilar dará concierto gratis en la Feria de la Nuez en el Estado de México

La Feria de la Nuez en el municipio de Soyaniquilpan, Estado de México tendrá como invitada a Majo Aguilar.

La cantante tendrá un concierto gratuito el próximo 6 de octubre en la explanada municipal de Soyaniquilpan.

Además de Majo Aguilar, la Feria de la nuez tendrá shows con:

Sonora Dinamita: 3 de octubre

Marca Registrada: 4 de octubre

La Adictiva: 5 de octubre

Los Sebastianes: 7 de octubre

La carrera de Majo Aguilar va en ascenso y recientemente ganó un Premio Juventud 2025, en la categoría Mejor canción de mariachi.

Un galardón que hace un homenaje a la familia de Majo Aguilar, la cual se ha dedicado a la música desde hace décadas dejando un legado musical.