La banda española de folk metal Mägo de Oz llega hoy domingo 15 de noviembre en concierto a la Arena CDMX como parte de su gira La Noche de las Brujas 2026.

Si eres de los que ya tiene boletos, a continuación todos los detalles de setlist y telonero para el concierto de Mägo de Oz en Arena CDMX:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Telonero: Tierra Santa

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Setlist de canciones: Aproximadamente 16 temes en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina en concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

Concierto de Mägo de Oz en Arena CDMX (Mägo de Oz )

Posible setlist para el concierto de Mägo de Oz en la Arena CDMX del 15 de noviembre

Mägo de Oz en la Arena CDMX este 15 de noviembre tendrá sus mejores éxitos así como lo más nuevo de su último disco Malicia: La noche de las brujas.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Mägo de Oz en la Arena CDMX sean los siguientes: