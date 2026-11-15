La banda española de folk metal Mägo de Oz llega hoy domingo 15 de noviembre en concierto a la Arena CDMX como parte de su gira La Noche de las Brujas 2026.
Si eres de los que ya tiene boletos, a continuación todos los detalles de setlist y telonero para el concierto de Mägo de Oz en Arena CDMX:
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Telonero: Tierra Santa
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Setlist de canciones: Aproximadamente 16 temes en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina en concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche
Posible setlist para el concierto de Mägo de Oz en la Arena CDMX del 15 de noviembre
Mägo de Oz en la Arena CDMX este 15 de noviembre tendrá sus mejores éxitos así como lo más nuevo de su último disco Malicia: La noche de las brujas.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Mägo de Oz en la Arena CDMX sean los siguientes:
- Malicia
- Abracadabra
- Molinos de viento
- Ríos de lágrimas
- El que quiera entender que entienda
- Hechizos, pócimas y brujería
- Mi cuerpo y yo nos dejamos de hablar
- Y ahora voy a salir (Ranxeira)
- La danza del fuego
- La ruta de los sordos
- Hasta que el cuerpo aguante
- Solo Salán
- La venganza de Gaia
- El vals de las almas rotas
- La costa del silencio
- Fiesta pagana