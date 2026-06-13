El Centro Cívico Ecatepec del Estado de México tendrá en concierto a Lira’n Roll hoy sábado 13 de junio en su fiesta grande por 35 años.

Por lo que te traemos los detalles de setlist y telonero para el concierto de Lira’n Roll en Centro Cívico Ecatepec; a continuación todos los detalles:

Apertura de puertas: 12:00 del día

Hora de inicio de concierto: 12:00 en punto

12:00 pm – 1:00 pm: Sonido Camaleón

1:00 pm – 1:45 pm: The Flacos

1:45 pm – 2:00 pm: Wendy Queen

2:00 pm – 2:45 pm: Jessi Esle

2:45 pm – 3:00 pm: Wendy Queen

3:00 pm – 3:45 pm: Memorama

3:45 pm – 4:00 pm: Wendy Queen

4:00 pm – 4:45 pm: Vuelo Libre

4:45 pm – 5:00 pm: Wendy Queen

5:00 pm – 5:45 pm: Dr. Watson

5:45 pm – 6:00 pm: Wendy Queen

6:00 pm – 6:45 pm: Moy Álvarez

6:45 pm – 7:00 pm: Wendy Queen

7:00 pm – 7:45 pm: Tony Lira

7:45 pm – 8:00 pm: Wendy Queen

8:00 pm – 11:00 pm: Lira’n Roll

Setlist de canciones de Lira´n Roll: Aproximadamente 17 temas

Duración: Se estima 11 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 11:00 de la noche

Concierto de Lira’n Roll en Cento Cívico Ecatepec

Posible setlist de Lira’n Roll en el Centro Cívico Ecatepec del 13 de junio

El concierto de Lira’n Roll en el Centro Cívico Ecatepec del 13 de junio será la celebración en grande para los 35 años de carrera de la banda mexican de rock.

Por lo que se espera que el posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Lira’n Roll en el Centro Cívico Ecatepec sean los siguientes: