La banda de pop rock originaria de Tijuana, Delux llegará a la CDMX este 11 y 12 de octubre al Fuck Off Room en concierto.

Por lo que te traemos los detalles del concierto de Delux en Fuck Off Room con setlist de canciones, horario y telonero.

Setlist, horario y telonero para los conciertos de Delux en Fuck Off Room del 11 y 12 de octubre

Delux se presenta en concierto en el Fuck Off Room por lo que el setlist de canciones, horario y telonero para verso el 11 y 12 de octubre sería:

  • Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
  • Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: 24 temas en vivo aproximadamente

Posible setlist de Delux para los conciertos en Fuck Off Room del 11 y 12 de octubre

Delux llega en concierto al Fuck Off Room de la CDMX con dos fechas programadas para el 11 y 12 de octubre.

Conciertos de Delux en los que celebrará sus 25 años de carrera tocando sus dos primeros álbumes, y por lo que setlist de canciones en el Fuck Off Room serán:

  • Delux (2005)
  1. “Quién Comparte tu Silencio”.
  2. “Delux”
  3. “Cuarto Sin Gravedad”
  4. “Infierno de Olvido”
  5. “Amanece”
  6. “Muerte por Aburrimiento”
  7. “Para Siempre”
  8. “Volver a Empezar”
  9. “Nunca Supiste”
  10. “Estrellas Fugaces”
  11. “Perderme en ti”
  • Entre la Guerra y el Amor (2007)
  1. “Quemando Cartas”
  2. “Mi Historia”
  3. “Miénteme”
  4. “En Guerra y Paz”
  5. “Un Lugar”
  6. “Entre la Guerra y el Amor”
  7. “Por Ti”
  8. “Suelo y Vuelo”
  9. “Junto a ti”
  10. “Para Quedarme”
  11. “No Pasa Nada”
  12. “A Dónde Voy”
  13. “Déjalo Bailar”