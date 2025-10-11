La banda de pop rock originaria de Tijuana, Delux llegará a la CDMX este 11 y 12 de octubre al Fuck Off Room en concierto.

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: 24 temas en vivo aproximadamente

Delux (2005)

“Quién Comparte tu Silencio”. “Delux” “Cuarto Sin Gravedad” “Infierno de Olvido” “Amanece” “Muerte por Aburrimiento” “Para Siempre” “Volver a Empezar” “Nunca Supiste” “Estrellas Fugaces” “Perderme en ti”

Entre la Guerra y el Amor (2007)