La banda de pop rock originaria de Tijuana, Delux llegará a la CDMX este 11 y 12 de octubre al Fuck Off Room en concierto.
Por lo que te traemos los detalles del concierto de Delux en Fuck Off Room con setlist de canciones, horario y telonero.
Setlist, horario y telonero para los conciertos de Delux en Fuck Off Room del 11 y 12 de octubre
Delux se presenta en concierto en el Fuck Off Room por lo que el setlist de canciones, horario y telonero para verso el 11 y 12 de octubre sería:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: 24 temas en vivo aproximadamente
Posible setlist de Delux para los conciertos en Fuck Off Room del 11 y 12 de octubre
Delux llega en concierto al Fuck Off Room de la CDMX con dos fechas programadas para el 11 y 12 de octubre.
Conciertos de Delux en los que celebrará sus 25 años de carrera tocando sus dos primeros álbumes, y por lo que setlist de canciones en el Fuck Off Room serán:
- Delux (2005)
- “Quién Comparte tu Silencio”.
- “Delux”
- “Cuarto Sin Gravedad”
- “Infierno de Olvido”
- “Amanece”
- “Muerte por Aburrimiento”
- “Para Siempre”
- “Volver a Empezar”
- “Nunca Supiste”
- “Estrellas Fugaces”
- “Perderme en ti”
- Entre la Guerra y el Amor (2007)
- “Quemando Cartas”
- “Mi Historia”
- “Miénteme”
- “En Guerra y Paz”
- “Un Lugar”
- “Entre la Guerra y el Amor”
- “Por Ti”
- “Suelo y Vuelo”
- “Junto a ti”
- “Para Quedarme”
- “No Pasa Nada”
- “A Dónde Voy”
- “Déjalo Bailar”