Este 11 y 12 de octubre se presenta en concierto la banda de pop rock originaria de Tijuana, Delux en Fuck Off Room.

Así que prepárate para disfrutar del concierto de Delux en Fuck Off Room con los detalles del horario y hora en la que termina.

Horarios de los conciertos de Delux en Fuck Off Room del 11 y 12 de octubre

A continuación te dejamos los detalles de horario y hora en la que terminan los conciertos de Delux en Fuck Off Room para que no te pierdas de ningún momento del show en vivo:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: 24 temas en vivo aproximadamente

Duración: Se prevén 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 10:00 de la noche

Delux celebra sus 25 años con conciertos en el Fuck Off Room

El Fuck Off Room de la CDXM recibirá este 11 y 12 de octubre a Delux en concierto para celebrar sus 25 años.

Concierto especiales pues Delux tocará completamente de principio a fin sus dos primeros álbumes:

Delux (2005)

Entre la guerra y el amor (2007)

Recuerda que Fuck Off Room se ubica en Diagonal Patriotismo número 6 de la colonia Hipódromo Condesa en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, CDMX.

La vía cercana al Fuck Off Room por transporte público es por los servicios del Metro en la estación Patriotismo de la Línea 9.