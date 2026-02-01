La cantante originaria de Tijuana, Baja California, Amalia Ramírez mejor conocida como Bruses llega en concierto este 1 de febrero al Teatro Metropólitan.

Por lo que prepárate para que no te pierdas de nada con el setlist, horario y telonero para el concierto de Bruses en el Teatro Metropólitan, a continuación todos los detalles:

Apertura de puerta: 5:00 de la tarde

Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 19 temas en vivo

Bruses (Bruses instagram @bruses_)

Posibles setlist para el concierto de Bruses del 1 de febrero

Bruses en el Teatro Metropólitan llega este 1 de febrero con concierto que promete romperla con sus fans.

Concierto de Bruses que forma parte de la gira Desde el Coma, por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones en el Teatro Metropólitan sean los siguiente: