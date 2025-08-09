La cantante de 27 años, Hilda Katherinne Huerta Díaz, mejor conocida como Bellakath llega hoy sábado 9 de agosto en esperado concierto al Pepsi Center WTC de la CDMX.

Apertura de puertas: 6 de la tarde

Hora: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 23 temas en vivo

El perreo intenso de la mexicana Bellakath llega con esperado concierto al Pepsi Center WTC hoy 9 de agosto.

Pues tras su exitoso paso en festivales de música del regaetton, Bellakath al fin tendrá concierto en solitario para el deleite de sus fans, con única fecha intima desde el Pepsi Center WTC.

Y por lo que el concierto de Bellakath promete ser u na noche de mucha fiesta y música para los fans de la reguetonera.

Por lo que se espera que los temas en el setlist de canciones para el concierto de Bellakath en Pepsi Center WTC hoy 9 de agosto sean los siguientes: