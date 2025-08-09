La cantante de 27 años, Hilda Katherinne Huerta Díaz, mejor conocida como Bellakath llega hoy sábado 9 de agosto en esperado concierto al Pepsi Center WTC de la CDMX.

Concierto de Bellakath en el Pepsi Center WTC del que te traemos el setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de nada.

Setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de Bellakath en Pepsi Center WTC hoy 9 de agosto

A continuación te dejamos todos los detalles del setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de Bellakath en Pepsi Center WTC hoy 9 de agosto:

  • Apertura de puertas: 6 de la tarde
  • Hora: 8:00 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 23 temas en vivo
Bellakath en concierto
Bellakath en concierto (@ocesa_total / X)

Posible setlist de canciones para el concierto de Bellakath en Pepsi Center WTC hoy 9 de agosto

El perreo intenso de la mexicana Bellakath llega con esperado concierto al Pepsi Center WTC hoy 9 de agosto.

Pues tras su exitoso paso en festivales de música del regaetton, Bellakath al fin tendrá concierto en solitario para el deleite de sus fans, con única fecha intima desde el Pepsi Center WTC.

Y por lo que el concierto de Bellakath promete ser una noche de mucha fiesta y música para los fans de la reguetonera.

Por lo que se espera que los temas en el setlist de canciones para el concierto de Bellakath en Pepsi Center WTC hoy 9 de agosto sean los siguientes:

  1. Kittyponeando
  2. Pekorita love
  3. Tuma
  4. Gata de la Agricola Oriental Remix
  5. Minina
  6. Sonido Bellako
  7. Gata Gabbana
  8. R9 Aleteo
  9. Gatita
  10. Para la gata que quiere un chacal
  11. Reggaeton champagne
  12. Papi Quiero perrear
  13. Cumbiatronil
  14. Y yo me le pego
  15. Cli clan remix
  16. Quiero Fumar remix
  17. Fabulosa de parís
  18. Kitty culea
  19. Flow Calle
  20. Lluvia de micheladas
  21. Vaquero
  22. Fresita
  23. Él no es tuyo