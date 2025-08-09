El perreo intenso llega al Pepsi Center WTC hoy sábado 9 de agosto con concierto de Hilda Katherinne Huerta Díaz, mejor conocida como Bellakath, de 27 años de edad.

Así que si eres de los fans que no se perderán de ver en concierto a Bellakath te tenemos su horario y hora en la que termina su show en vivo desde el Pepsi Center WTC.

Horario y hora en la que termina el concierto de Bellakath en Pepsi Center WTC de hoy 9 de agosto

Bellakath se presenta en el Pepsi Center WTC este mismo 9 de agosto, y para que no te pierdas de nada te tenemos su horario y hasta la hora en la que termina su concierto, a continuación los detalles que debes tener en cuenta:

Apertura de puertas: 6 de la tarde

Hora: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 23 temas en vivo

Duración: Aproximadamente 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 10:00 de la noche

Bellakath, cantante (@labellakath)

Bellakath llega con sus perreo intenso al Pepsi Center WTC hoy 9 de agosto

El Pepsi Center WTC retumbará con una noche llena de perro intenso por parte de Bellakath en concierto hoy 9 de agosto.

Concierto de Bellakath en el Pepsi Center WTC que promete tener sus mejores éxitos del reggaeton en vivo.

Con una noche en solitario y de manera íntima con sus fans que esperan temas como Gatita de Bellakath.

Recuerda que el Pepsi Center WTC es el recinto ubicado en la calle de Dakota sin número de la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu llegada a tiempo, la manera más sencilla de trasladarte al Pepsi Center WTC es por el servicio de transporte Metrobús, con bajada en la estación Polyforum de la Línea 1.