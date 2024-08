Poncho de Nigris -de 48 años de edad- y Marcela Mistral, unieron fuerzas para apoyar a su equipo favorito de La Casa de los Famosos México 2024.

A través de YouTube, Poncho de Nigris y Marcela Mistral -de 35 años de edad- estrenaron la canción oficial del Team Mar.

Con este tema, Poncho de Nigris terminó de sepultar su “amistad” con Adrián Marcelo -de 34 años de edad- también originario de Monterrey.

Luego de que el conductor sea de los más odiados de La Casa de los Famosos México 2024 y, de paso, se burlara de Poncho de Nigris en el 24/7.

Team Mar, canción de Poncho de Nigris y Marcela Mistral (Tomada de video / Poncho de Nigris)

Poncho de Nigris y Marcela Mistral lanzan canción del Team Mar de La Casa de los Famosos México 2024

Como ocurrió en la primera temporada, el público ya tiene a su equipo favorito de La Casa de los Famosos México 2024.

Se trata del Team Mar, compuesto — al momento de redactar esta nota— por:

Briggitte Bozzo, de 23 años de edad

Gala Montes, de 24 años de edad

Karime Pindter, de 31 años de edad

Arath de la Torre, de 49 años de edad

Mario Bezares, de 65 años de edad

Team Mar de La Casa de los Famosos México 2024 (Especial)

Aunque Poncho de Nigris apoyaba a Adrián Marcelo al inicio de La Casa de los Famosos México 2024, todo cambió conforme pasaban los días.

Pues el Team Tierra, a donde pertenece Adrián Marcelo, se volvió tóxico y odiado por los televidentes del reality show.

Así, Poncho de Nigris abandonó el apoyo al equipo y empezó a declararse Team Mar a través de sus redes sociales.

Y aunque Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris, se había mantenido al margen de La Casa de los Famosos México 2024, ella también expresó sus preferencias.

Así fue como nació Team Mar, la canción con la que Poncho de Nigris, Marcela Mistral, Elmer y Diano & Los Tuexi.

Letra de Team Mar, la canción de Poncho de Nigris y Marcela Mistral para La Casa de los Famosos México 2024

Poncho de Nigris y Marcela Mistral ya sacaron una canción para su equipo favorito de La Casa de los Famosos México 2024. Esto dice la letra de Team Mar:

Y la vida siempre reparte la lección

A la gente no le gusta el soberbio ni abusón

A Briggitte ningunearon sin motivo y sin razón

La melena de la nena resultó ser de un león

Ya ha despertado y a su ejército a juntado

Eligiendo al general que no quería nadie a su lado

Arath cerró las filas y en la mesa un golpe ha dado

Tiene listo el disparo y a su Mar se lo ha aclarado

Sí, sí, sí, se fueron contra Gala

Que si duerme que si come, a ella todo se le resbala

Pa’ el que la quería fuera les tengo noticias malas

No hay casa de los famosos si no hay Gala

Y ahora sí que se me agarren que la serpiente anda suelta

Dijeron se va Karime y traz, la traen de vuelta

A Ricardo y Gomita el karma ya les trae la cuenta

Porque cuando ellos van, ella ya dio putivuelta

Creyeron que al encierro él le sacaría

Que con preguntas capciosas lo alterarían

Ningunearon su carrera y su loca cafete´ria

Y él les dijo voy al baño que lo esperen ahí venía

No me gusta tirar tierra yo prefiero solo a Mar

A Mar, A Mar, A Mar, A Mar, A Mar, A Mar

No me gusta tirar tierra yo prefiero solo a Mar

A Mar, A Mar, A Mar, A Mar, A Mar, A Mar

Les habla el capitán del averno

Soy Poncho de Nigris de ese cuarto eterno

De Wendy, Nicola, de Apio, de Sergio

De Emilio y de todos los del team Infierno

Les dimos escuela de cómo se hace

Y fuimos maestros fase por fase

De cómo se puede adorar al villano

Pero el villano perdió la clase

Esto que les cuento es pura verdad

Acá afuera les espera un golpe de realidad

En este planeta Tierra le han girado mal

Resultó que agua dulce y cada vez más grande el mar

Me quedaba en la tierra y no me quería mojar

Ahora traigo puesto el traje y estoy listo pa’ bucear

La tierra como en la playa en la orilla se va a quedar

Van a conocer la fuerza de este gigantesco mar

No me gusta tirar tierra yo prefiero solo a Mar

A Mar, A Mar, A Mar, A Mar, A Mar, A Mar

No me gusta tirar tierra yo prefiero solo a Mar

A Mar, A Mar, A Mar, A Mar, A Mar, A Mar

Le dicen “colgado” a Poncho de Nigris por sacar canción del Team Mar de La Casa de los Famosos México 2024

Poncho de Nigris unió su voz a la de su esposa, Marcela Mistral, para sacar una canción del Team Mar de La Casa de los Famosos México 2024.

Tal vez Poncho de Nigris creyó que era buena idea subirse al tren de la nueva temporada del reality show, pero en redes de “colgado” no lo bajan.

Y es que, aunque quedó en tercer lugar de La Casa de los Famosos México 2024, parece que su popularidad disminuye cada día.

Pues usuarios en redes lo acusan de “no superar” su paso por La Casa de los Famosos México y “estorbar” en la nueva temporada.

Críticas a Poncho de Nigris por sacar canción del Team Mar