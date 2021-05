Joan Sebastian fue un reconocido cantante y compositor mexicano.

La carrera de Joan Sebastian fue tan exitosa que a lo largo de su trayectoria ganó varios premios Grammy.

A pesar de que Joan Sebastian falleció en el año 2015, sus canciones siguen tan vigentes como siempre.

Incluso una de sus canciones formará parte de la telenovela “Diseñando tu amor”

José Manuel Figueroa, el hijo mayor de Joan Sebastian, tiene la intención de no dejar morir el recuerdo de su papá.

Por esa razón José Manuel Figueroa decidió unirse al equipo de la telenovela “Diseñando tu amor”, protagonizada por Gala Montes y producida por Pedro Ortiz de Pinedo.

¿El objetivo de José Manuel Figueroa? Realizar un dueto entre Gala Montes y su difunto padre, Joan Sebastian.

Este nuevo sencillo será una nueva versión de “Diséñame” y se utilizará para el cierre de “Diseñando tu amor”.

Como parte de este cierre, se creó un video musical con varias imágenes retomadas de Joan Sebastian en el mismo rancho de Cuernavaca donde ahora se lleva a cabo la telenovela.

Es importante recordar que “Diséñame” fue grabado originalmente por Joan Sebastian y Lucero en el año 2012 para el disco “Un LuJo”

Por su parte, José Manuel Figueroa declaró en una conferencia de prensa que él siente la obligación de que el público no olvide las obras de su padre.

Por otro lado, Gala Montes asegura que esta es una gran oportunidad, tanto para crecer profesionalmente, como para mostrar a las nuevas generaciones la música tradicional mexicana.

“Definitivamente este es el género al que me gustaría dedicarme porque es donde me siento cómoda, donde me siento libre y espero que esto me abra muchas más puertas.”

Gala Montes