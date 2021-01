Juliana Figueroa, hija de Joan Sebastián reveló en sus redes sociales que no ha recibido nada de la herencia que su padre dejó.

A casi seis años de la muerte del cantante Joan Sebastian, Juliana Figueroa, una de sus hijas reclamó en sus redes sociales que no ha recibido su parte de la herencia.

A través de un video la hija de Joan Sebastian decidió alzar la voz, y explicó que una de sus hermanas la tachó de mentirosa .

Es por lo anterior que Juliana Figueroa detalló que no es falsa ni dice mentiras, porque “no gana nada”, ya que también es “hija” y no “apareció después” de la muerte de Joan Sebastian.

“¿Qué me corresponde a mí? Porque mi papá tenía colección de relojes, yo no tengo ninguno, y lo que me dejó en McAllen ¿Qué me dejó? (…) Honestamente, a mí no me han dado nada”. Juliana Figueroa, hija de Joan Sebastian

Asimismo, la hija de Joan Sebastian mencionó que todos sus hermanos tienen lo que les pertenece menos ella, por lo que asegura que también merece todo lo que su papá “luchó y trabajó” por mucho tiempo.

Hija de Joan Sebastian se disculpa con su hermana

Luego de revelar que “no tiene casa” heredara, Juliana Figueroa se disculpó con su hermana, debido a que reconoció que los problemas que enfrentaron cuando eran pequeñas fueron de sus respectivas madres.

“Yo te pido perdón por todo lo que yo dije, por todo lo que pasaba. No guardo rencor hacia ti, simplemente me molesta que digas algo que no es verdad”. Juliana Figueroa, hija de Joan Sebastian

Juliana Figueroa destacó que no pretende manchar el nombre de su padre, Joan Sebastian, solo está “siendo honesta” .

Juliana Figueroa cansada de que sus hermanos sean “falsos”

En el mismo video en redes sociales, Juliana Figueroa se sinceró con sus hermanos y manifestó que está “harta” de que sean “falsos” . Además, indicó que no mantienen una buena relación.

“Estoy harta de que crean que nos llevamos bien, no nos llevamos bien, nadie se lleva bien. A lo mejor ustedes sí, pero porque ustedes gozan de todo lo que no me quieren dar”. Juliana Figueroa

Finalmente, Juliana Figueroa, hija de Joan Sebastian mencionó que espera que sus hermanos sean “mejores personas” y puedan repartir la herencia que su padre dejó como “se debe”.