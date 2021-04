Joan Sebastian: Su hija estaría excluida del testamento; José Manuel Figueroa le responde

José Manuel Figueroa dijo que habló con su hermana Juliana para aclarar los asuntos referentes al testamento de su padre: Joan Sebastian.

Desde hace unas semanas, Juliana Figueroa, hija del cantante Joan Sebastian, denunció públicamente que sus hermanos no quieren incluirla en el testamento de su padre, por lo que José Manuel Figueroa habló al respecto durante una entrevista al programa Hoy.

En el marco del cumpleaños número 70 del denominado “Rey del Jaripeo”, José Manuel Figueroa, comentó el tema y dijo que se puso en contacto con Juliana Figueroa para aclarar la problemática.

José Manuel Figueroa aseguró que le duele la situación, pues él nunca ha sido un hombre de lujos, ni marcas, incluso dijo que usa los reloj de su padre, mismos que está dispuesto a dárselos a su hermana.

Por último, y sin querer revelar nombres durante la entrevista que concedió al programa Hoy, el intérprete manifestó que en su familia hay quienes desean ver a los hijos del fallecido cantautor en disputa y separados.

“Se les llena la boca de decir que amo a mi padre, y en vez de querer unir a los hijos de Joan, en vez de querernos unir, procuran más con susurros y mentiras con jiribilla, buscan separarnos más, y lo que no entienden la mayoría de mis hermanos o medios hermanos, como le quieran llamar legalmente o no, es que estemos separados, porque no les entra en la cabeza” José Manuel Figueroa

Julián Figueroa y hermana se distanciaron por herencia

Julián Figueroa que es uno de los ocho hijos de Joan Sebastian, confirmó que desde hace un tiempo se encuentra distanciado de su hermana Juliana, quien hace dos meses reclamó públicamente parte de la herencia.

Julián Figueroa confirmó que por ahora no tiene contacto con su hermana Juliana desde que esta externó su descontento con la familia por no darle parte de su herencia.

“Eliminó a toda mi familia, bloqueó a toda (mi familia) y a mi me dejó de seguir, y se me hizo raro porque ella y yo siempre fuimos muy cercanos, cuando ella venía se quedaba conmigo y así” Julián Figueroa

Al escuchar las preguntas sobre las declaraciones de Juliana, quien dijo que a ella no le habían dado nada mientras los demás hermanos ya tenían algunos bienes en sus manos, el respondió: