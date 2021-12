Bruce Springsteen vende su catálogo musical a Sony por más de 10 mil mdp

El cantante estadounidense Bruce Springsteen vendió su catálogo musical a Sony por más de 10 mil millones de pesos (mdp), informó el diario The New York Times.

Con la transacción, Bruce Springsteen se ha sumado a la lista de estrellas mundiales del rock que desde 2020 han estado vendiendo su catálogo musical.

Bruce Springsteen (GEOFF ROBINS / AFP)

Bruce Springsteen: ¿Por qué le vendió su catálogo musical a Sony?

Fuentes conocedoras detallaron al diario y a la revista Billboard que el acuerdo incluye el catálogo musical grabado de Bruce Springsteen.

También, sus creaciones como compositor, incluyendo ‘Born in the U.S.A’ o ‘Streets of Philadelphia’ dos de los más grandes éxitos de Bruce Springsteen.

Tras darse a conocer la noticia, el miércoles 16 de diciembre, Sony confirmó la adquisición en un comunicado donde se reservó el monto de la venta.

Bruce Springsteen (JIM WATSON / AFP)

Citado en el documento, Bruce Springsteen dio uno de sus motivos para vender su catálogo musical a Sony, que según reportes alcanzó los 500 millones de dólares (más de 10 mil 410 mdp).

“Durante los últimos 50 años, los hombres y mujeres de Sony Music me han tratado con el mayor respeto como artista y como persona. Estoy emocionado de que mi legado continúe siendo cuidado por la compañía y la gente que conozco y en la que confío” Bruce Springsteen

¿Qué artistas, además de Bruce Springsteen, han vendido su catálogo musical?

Bruce Springsteen ha vendido más de 150 millones de discos en medio siglo, bajo el sello Columbia Records, filial de la multinacional japonesa Sony.

Bruce Springsteen (ANGELA WEISS / AFP)

Con esta operación, Bruce Springsteen, de 72 años, se une a la lista de estrellas de la música que han vendido recientemente su catálogo, entre ellas:

Bob Dylan , de 80 años: Vendió su catálogo publicado a Universal Music por un estimado de 300 millones de dólares

, de 80 años: Vendió su catálogo publicado a Universal Music por un estimado de 300 millones de dólares Tina Turner , de 81 años: Vendió sus derechos musicales al grupo alemán BMG por una suma no revelada

, de 81 años: Vendió sus derechos musicales al grupo alemán BMG por una suma no revelada Neil Young, de 76 años: Vendió solo una parte de su obra, en una cantidad que se mantiene en reserva

El auge de las plataformas de música en streaming ha impulsado las adquisiciones de derechos musicales, ya que pueden resultar muy rentables en el largo plazo.

Esto dependen del uso que se le de a una canción, mismo que genera el pago de derechos, por ejemplo: