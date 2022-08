La Queen B mejor conocida como Beyoncé y la reina del pop Madonna llegaron con todo para romper las redes con Break My Soul (The Queens Remix).

Luego de que este fin de semana la diva Beyoncé lanza una nueva versión de su single Break My Soul de su disco Renaissance junto a Madonna, el llamado The Queens Remix.

Break My Soul (The Queens Remix) marca la primera colaboración oficial entre las dos reinas del pop Beyoncé de 40 años de edad y Madonna 63 años de edad.

Pese a que anteriormente Queen Bey apareció en el video musical de Madonna de 2015, Bitch I’m Madonna.

Dicho tema que además de romperla, Break My Soul (The Queens Remix) será parte de un EP con cuatro remixes del single de disco de Beyoncé.

Por lo que además de Madonna, también Beyoncé colabora con Will.i.am, Terry Hunter, Honey Dijon y Nita Aviance.

Beyonce en Renaissance (@beyonce/Instagram)

Break My Soul (The Queens Remix) de Beyoncé y Madonna rompe las redes al estilo Vogue

Beyoncé y Madonna están rompiendo las redes al remezclar Break My Soul con Vogue de la reina del pop para regalarle a sus fans el The Queens Remix.

Tema en el cual Beyoncé le rinde un homenaje no solo a Madonna sino a todas las “reinas” y grandes voces de la música negra de las últimas décadas.

Por lo que en el tema Break My Soul (The Queens Remix) a las cantantes se les puede escuchar mencionar los nombre de las poderosas Diana Ross, Aretha Franklin y Nina Simone.

Hasta los nombres de cantantes más contemporáneas como Rihanna, Nicki Minaj, Lizzo y Chlöe & Halle.

Madonna (@madonna / Instagram )

Asimismo, en Break My Soul (The Queens Remix), la cantante Beyoncé no se olvida de su hermana y sus compañeras de Destiny’s Child.

Por lo que los nombres de Kelly y Michelle y su hermana Solange suena fuertemente en Break My Soul (The Queens Remix), así como el de Grace Jones con quien colabora en su nuevo disco.

Además en Break My Soul (The Queens Remix) también se hace mención de las casas de baile legendarias como: