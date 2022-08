Luego de recibir varias criticas de múltiples activistas, través de un portavoz Beyoncé anunciado que cambiará la letra de ‘Heated’.

Y es que de acuerdo con los activistas uno de lo términos utilizado en el sencillo de su nuevo álbum ‘Renaissance’ es ofensivo para las personas con discapacidad.

De acuerdo con el comunicado el término en la canción no fue incluido de forma intencional en contra de los colectivos, por lo que será sustituida.

El esperado séptimo álbum de estudio en solitario de Beyonce, salió a la venta el viernes 29 de julio del 2022 y de acuerdo con Beyoncé es:

El día lunes 1 agosto, un portavoz de Beyoncé aseguró que se eliminará de su nueva canción “Heated” un término despectivo para las personas discapacitadas.

Asimismo anuncio Beyoncé volverá a grabar el sencillo perteneciente a su último álbum “Renaissance” sustituyendo el término considerado ofensivo por los activistas.

Y es que el sencillo co-escrito con el rapero canadiense Drake, utilizar la palabra “spaz” la cual significa: “perdida del control físico o emocional”.

“Spazzing on that ass, spaz on that ass”

Heated - Beyoncé