Benny Ibarra revela si 2025 va a incluir el reencuentro de Timbiriche y aclara si tuvo que ver pleito de Paulina Rubio

Fuertes rumores aseguran que este 2025 habrá un nuevo reencuentro de Timbiriche, por lo que Benny Ibarra lo aclara y habla de los problemas de Paulina Rubio.

Y es que el cantante y productor musical Benny Ibarra, es quien se encarga de todo para que Timbiriche regrese a los escenarios.

En un encuentro con la prensa, Benny Ibarra acabó con la ilusión de los fans de Timbiriche al descartar un nuevo reencuentro para este 2025 que sí incluiría a Paulina Rubio.

De acuerdo con Benny Ibarra, de 54 años de edad, los integrantes de Timbiriche, especialmente él, tienen muchos proyectos en puerta.

Mariana Garza, de 54 años, tiene en puerta un obra de teatro, mientras que Paulina Rubio, de 53 años, está pensando en su gira musical.

Paulina Rubio no es una mujer agresiva, dice una de sus ex parejas sobre acusaciones de violencia

Por lo que resulta imposible presentarle a sus compañeros de la agrupación una propuesta, la cual tendría que tener armada, mínimo, 8 meses antes de iniciar una gira.

Lo que significa que los problemas de Paulina Rubio, no tuvieron que ver.

Sin embargo, el productor musical da por hecho que sí habrá un nuevo reencuentro aunque éste tendrá podría realizarse a finales de 2026.

Por otro lado, Benny Ibarra negó estar peleado con Paulina Rubio, pero es verdad que el trabajo los ha distanciado.

No obstante, Benny Ibarra dijo que llamaría a Paulina Rubio para preguntar cómo está y apoyarla en el difícil momento por el que atraviesa.

En la actualidad, La chica dorada está siendo acusada de haber maltratado físicamente a su hijo mayor.

Tema del que no piensa opinar Benny Ibarra, quien dice no estar bien informado por lo que evitará decir algo que se convierta en chisme.

“De eso prefiero no hablar porque no estoy bien informado, sería una falta de respeto a ella y a su proceso familiar. Mañana como cuate le voy hablar, mañana le hablamos a ver qué me dice, prefiero que me cuente ella lo que está pasando, es injusto que yo de una opinión, se convertiría en chisme”

Benny Ibarra