En los últimos meses se habló de que Bellakath no estaba vendiendo boletos para sus shows, pero ahora presume sus reconocimientos que le dieron por sus tres éxitos.

Aunque Bellakath -de 25 años de edad- sea señalada de no vender más boletos para sus conciertos y que su popularidad se esté apagando, se está demostrando lo contrario.

Muy en indirecta, Bellakath mostró que le dieron reconocimientos por sus reproducciones en Reggaeton Champagne, Y yo me le pego y Gatita.

Bellakath responde a quienes dicen que no vende boletos presumiendo el éxito de Reggaeton Champagne, Gatita y más

A Bellakath no le importa que digan que no vende boletos para sus shows, porque está demostrando ser capaz de mucho y que su carrera no fue solo por un éxito.

Muy a pesar de que se creyó que Gatita sería el único éxito de Bellakath, hace unas horas reveló que está siendo reconocida por dos composiciones más.

A través de un post en sus redes sociales y luego de haber triunfado en el Coca Cola Flow Fest, Bellakath señaló que recibió tres discos por sus más recientes éxitos.

El platino fue por Reggaeton Champagne y otro de platino por Y yo me le pego, pero el ganador fue Gatita, por el que recibió doble de platino más oro.

Tanto ello, Bellakath celebró el fruto de “tanto esfuerzo, desvelos y tanto”, asimismo se llamó “la real gatita”.

Bellakath presume el doble disco de platino y uno de oro por su composiciones. (@labellakath)

¿Bellakath tendrá colaboración con Maldy?

Bellakath celebró el éxito que ha tenido con Reggaeton Champagne, Gatita y Yo me le pego, pero ¿se viene otro grande y con Maldy?

Debido a que Bellakath se presentó en el Coca Cola Flow Fest 2023, tuvo la coincidencia de encontrarse con Maldy, un cantante de reggaeton conocido internacionalmente.

La gata de la Agrícola Oriental no perdió la oportunidad de tomarse una foto con Maldy -de 41 años de edad-, llamando “maestro”.

Asimismo, dejó ver que “los reyes con los reyes”, señalando el éxito que ambos tiene en el reggaeton.

Pero lo que llamó la atención fue que puso “a seguir haciendo verdadero perreo”, ¿apuntando a una colaboración?.

Bellakath emociona por su foto con Maldy. (@labellakath)

Mientras la intriga está, los comentarios de los seguidores de Bellakath ya piden que “sin Maldy y Bellakath no hay perreo”, aclamando a su colaboración.