Balacera durante concierto deja heridos a integrantes de ‘Gerardo Díaz y su Gerarquia’; a través de redes sociales se informó todos se encuentran fuera de peligro.

Debido a la balacera la banda Gerardo Díaz y su Gerarquia tuvo que detener su concierto que se llevaba a cabo en el recinto ferial de Chimalhuacán.

El día 20 de noviembre, por la madrugada un hombre disparó hacia las pantallas en el escenario en donde se estaba presentando Gerardo Díaz y su Gerarquia.

De acuerdo con algunos medios de comunicación, la balacera inició mientras Gerardo Díaz y su Gerarquia interpretaban su segundo tema.

Y aunque en un principio Gerardo Díaz y su Gerarquia, trataron de continuar con el concierto , los músicos tuvieron que abandonaron el escenario por cuestiones de seguridad.

“A toda mi gente que se encuentra fuera yo sé que ustedes no tienen la culpa, pero una persona de afuera tiró balazos”

Además informó el vocalista de la banda a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, dos de los integrantes de la banda salieron heridos.

Asimismo, en su video Gerardo Díaz y su Gerarquia pidió comprensión por parte de su público pues la cancelación de su concierto no estaba en sus manos.

“Gracias a Dios son solamente rozones es por eso que ya no podemos subir al escenario, espero que me entiendan y me comprendan, somos seres humanos y quién sabe la persona que haya hecho con qué motivo lo haría”

Gerardo Díaz y su Gerarquia