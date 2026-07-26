Chela Lora de 70 años de edad y Álex Lora hicieron la renovación de su matrimonio de 46 años en el concierto del TRI en el Palacio de los Deportes frente a 15 mil de sus fans.

Álex Lora de 73 años de edad, y Chela Lora aparecieron en el escenario vestidos de blanco y con un altar con Monseñor Monroy oficiando su renovación de votos.

Chela y Álex Lora renuevan su matrimonio con boda en el Palacio de los Deportes

La gira “Adicto al rocanrol” del TRI llevó a un concierto en el Palacio de los Deportes el 25 de julio de 2026 en la CDMX, en donde Chela Lora y Álex Lora se volvieron a casar mediante una renovación de votos.

En la promoción de la gira del TRI, Álex Lora ya había compartido que en el concierto renovarían sus votos, adelantando la fecha, pues en octubre estarían de gira por Barcelona.

Chela Lora y Álex Lora renuevan su matrimonio en concierto del TRI en el Palacio de los Deportes. (Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

Chela Lora y Álex Lora renuevan su matrimonio en concierto del TRI en el Palacio de los Deportes. (Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

Por ello, en medio del concierto se colocó un altar con flores blancas, en donde él cambió su vestuario de negro a blanco y Chela apareció con un vestido y una capa de ese mismo color.

Fue Monseñor Monroy quien ofició la renovación de votos, que tuvo una duración de poco más de seis minutos y que estuvo acompañada de rechifla de los fans, mientras ellos volvían a jurarse amor eterno.

Chela Lora y Álex Lora renuevan su matrimonio en concierto del TRI en el Palacio de los Deportes. (Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

Posterior a ello, Álex Lora cantó “Nuestro amor mantiene vivo nuestro rocanrol”, una nueva canción que escribió con motivo de su renovación de votos con Chela.

Sin embargo, esta canción fue, hasta ahora, exclusiva de los fans que fueron al Palacio de los Deportes, pues aún no está en plataformas de música.