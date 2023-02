Hace unas horas, Karol G lanzó su nuevo disco titulado “Mañana será bonito”, el cual está estructurado por 17 temas.

Canciones que ya están dando de qué hablar pues al igual que Shakira, de 46 años de edad, Karol G expone sus emociones y más profundos sentimientos, esos que hoy ha brindado tras una dura ruptura.

Aunque Karol G, de 32 años de edad, en ningún momento menciona su nombre, sus fans saben que algunas de sus nuevas canciones van dirigidas a su exnovio Anuel AA.

La canción Gucci Los Paños está capturando la atención pues podría ser la continuación de su popular y dolido tema “200 copas”.

Pero esta no es la sorpresa y tampoco su ritmo de corrido tumbao sino la letra que pinta a Anuel AA, de 30 años de edad, como un rogón.

Y es que en una de las estrofas, la cantante reza: “No sé por qué putas me pides que vuelva. Si fuiste tú el que mandó esto pa’ la mierda. Sabes que esto está mal, pero te sientes bien y eso de rogar tú lo haces con cualquier, pero no soy cualquiera”.

Cita que dejaría claro que el rapero le pidió una nueva oportunidad a Karol G antes y quizá durante su relación con Yailin La Más Viral, de 20 años de edad, con quien actualmente espera una bebé.

“Me decidí a empezar de cero y ahogar por fin las penas que tú me tenías cargando.

Me tomé doscientas copas y las lagrimas bajando. Ya comprendí que el amor se da y no se anda rogando.

Después de perderme, to's dicen que eres el pendejo del año. Me salió caro llorar porque decían Gucci los paños.

Cuando borré to' los videos de lo que hicimo' en el baño ¿Pa' qué revivir lo que un día fue, si ya no te extraño? Vete y no me hagas más daño

No sé por qué putas me pides que vuelva si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda.

Sabes que esto está mal, pero te sientes bien ¿Qué te hace pensar que estoy cuando tú quieras?

No sé porqué putas me pides que vuelva si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda.

Sabes que esto está mal, pero te sientes bien y eso de rogar tú lo haces con cualquiera, pero yo no soy cualquiera.

Te fuiste y ya yo te olvidé, eso es lo que hoy te mata y así como te quise ayer, hoy ya no eres una persona grata.

El karma las cobró por mí y de esa mierda nadie te rescata. Las noches que por ti sufrí no me las paga ni toda tu plata.

Así de repente vuelves a llamarme que ya fue suficiente y que por mí cambiaste. Prefiero que me extrañes a tener que joderme. Pensando que con otra siempre estás

Gucci Los Paños. Canción Karol G