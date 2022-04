La cantante brasileña Anitta, confesó durante una entrevista que ha tenido relaciones sentimentales con varios cantantes de la industria y que sí se ha llegado a enamorar.

Anitta es una de las artistas con más boom del momentos, incluso su challenge con su canción ‘Envolver’ es uno éxito en Tik Tok y otras redes sociales.

Durante una entrevista en el programa ‘MoluscoTv’, Anitta habló del reto de ser talentosa y sensual, pues en sus conciertos presume su voz, pero también sus sexys movimientos.

Comentó que la sensualidad ha sido parte de su personalidad desde pequeña: “Mi mamá dice que desde pequeña solo caminaba en la casa en pantis y cuando estoy en casa así me quedo. Seguramente si llegas a mi casa me vas encontrar solamente en ropa interior”.

Anitta dice que ha estado trabajando desde hace años para que su música llegue a todas partes del mundo, incluso realizó una canción en italiano, un idioma que habla.

Anitta en MoluscoTV (Captura de pantalla)

La cantante realiza espectáculos distintos para cada lugar en el que se presenta, pues dice que ahora que acuda a Europa, cantará canciones en italiano y francés.

Cuenta que su canción ‘Envolver’ es uno de los más grandes éxitos de su carrera, pues hasta sus fans que no hablan español la interpretan.

Anitta narra que después de su presentación en Coachella, lo que quería era fiesta, emborracharse y chicos, pues ha tenido una gran carga de trabajo.

“Lo que yo quiero, después de que pase Coachella, es fiesta, teteo, chicos, borrachera...Es lo quiero, porque yo estoy en ensayos todo el día. Quiero emborracharme, follar, salir, perrear como todo” Anitta

Anitta ha tenido relaciones sentimentales con varios cantantes

La brasileña reveló que para ella es muy fácil encontrar personas con quien tener relaciones: “Yo digo, hola estás solito, eres soltero (...) si me dice que está soltero yo le digo: quiero follarte”.

El conductor de MoluscoTV cuestionó a Anitta si alguna vez algún cantante se ilusionó con ella luego de algunas salidas.

Ella con una sonrisa aseguró que ya había estado con la ‘industria entera’: “He estado con mucha gente, incontable gente, pero yo también me enamoro a veces, no es tan fácil, pero también me enamoro”

Anitta dice que se ha enamorado por cortos periodos, pero para estos la persona debe ser alguien increíble.

También afirmó que algún día piensa casarse, pero no le llegaría a importar si su esposo llegara a tener relaciones con otras personas.

“Para mí la infidelidad es cuando la persona no te es leal en otros aspectos. Infidelidad para mí es la mentira. Infidelidad es cuando tu parcero te hace sentir insegura contigo misma, cuando no te trata de la manera en la que debes ser tratada” Anitta

Anitta dice que sexualmente es de mente abierta y no el importaría que su pareja esté con otra persona, pero si él puede, ella también lo tendría que hacer.

La cantante tuvo una exitosa presentación en Coachella y sigue con su tema ‘envolver’ que ya forma parte de las canciones más escuchadas en Spotify.