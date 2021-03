Alejandro Sanz se sumó a la lista de artistas que apoyaron a Anitta tras la polémica con Arcángel por comentarios machistas.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, las redes sociales estallaron, pero no solamente por la fecha, sino porque el cantante Arcángel lanzó un mensaje machista que fue fuertemente criticado por miles de internautas, además de artistas como Anitta, Residente y Alejandro Sanz.

Sin embargo, el español, Alejandro Sanz mostró su apoyo específicamente a Anitta, quien mandó un duro mensaje en su cuenta de Instagram hacia Austin Agustín Santos, mejor conocido como Arcángel, pues indicó que no era “coherente” con su postura hacia las mujeres.

“¿Puedes tú utilizar cu… de mujeres en tus videos y ponerle letras explicitas para obtener views, pero al mismo tiempo decir que las mujeres que muestran sus propios cu… en sus redes sociales no merecen respeto? Estoy confundida”. Anitta

Y es que, Arcángel primero manifestó en las historias de la misma red social que cómo las mujeres piden respeto si se la “pasan enseñando el cu… en las redes sociales por likes”, motivo por el que fue señalado de machista y misógino .

Alejandro Sanz reacciona a polémica entre Arcángel y Anitta

Es así que Alejandro Sanz recurrió a su cuenta oficial de Twitter para mandar un mensaje sobre la polémica entre Arcángel y Anitta, a quien no dudó en mostrarle todo su apoyo.

Asimismo, en su mensaje, Alejandro Sanz se dijo a favor de que cualquier persona sea libre de publicar o hacer lo que quiera, sobre todo en estos tiempos de pandemia.

“Yo mostraría mi cu… en fotos si no fuera porque no me hago responsable de los disturbios que podría provocar. Anitta, viva la libertad de mostrar lo que a cada uno le dé la gana. En plena pandemia y tan remilgados”. Alejandro Sanz

Yo mostraría mi culo en fotos si no fuera porque no me hago responsable de los disturbios que podría provocar. 😁 #Anitta viva la libertad de mostrar lo que a cada uno le dé la gana. En plena pandemia y tan remilgados 🤮 — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) March 10, 2021

El tweet de Alejandro Sanz fue bien recibido por sus seguidores y logró superar los 24 mil “me gusta” en la red social. También, los internautas también externaron su apoyo a Anitta, a quien consideraron como “reina”.

Además de Alejandro Sanz, famosos como Residente, Ozuna, Danna Paola, Diplo, Lali, Carlos Rivera y Lauren Jauregui, respaldaron la opinión de Anitta.