Anitta de inmediato recibió el apoyó de sus seguidores en redes sociales

Un día después del celebrado 8 de Marzo, Día de la Mujer, el cantante puertorriqueño, Austin Agustín Santos, famoso en el mundo de la música de reguetón como Arcángel, compartió en sus historias de Instagram un mensaje que causó indignación a varios usuarios, y aunque este iba dedicado a una persona en especial, varias mujeres, incluida la cantante brasileña Anitta, se lanzaron al respecto.

Anitta trató de hipócrita a Arcángel por su comentario machista y usó su cuenta de Instagram para compartir un post donde aparece en traje de baño, dejando al descubierto sus glúteos con el fin de concientizar sobre estos y dejar en claro que no por enseñarlos, vale menos que otra mujer.

La imagen de Anitta de inmediato logró más de dos millones de likes y cientos de comentarios al respecto.

“¿Puedes tú utilizar culos de mujeres en tus videos y ponerle letras explícitas para obtener views, pero al mismo tiempo decir que las mujeres que muestran sus propios culos en sus redes sociales no merecen respeto? Estoy confundida” Anitta

“Hay amigos coherencia”, dijo Anitta en sus historias de Instagram tras las declaraciones machistas de su colega Arcángel, pues dejó claro que todos merecemos respeto, pues nada tiene que ver la profesión a la que te dediques, pues cada quien elige como vivir su vida. También señalo que su comentario machista era ilógico, ya que en sus videos ocupaba modelos enseñando su cuerpo con el fin de obtener likes y en la vida real esperan que las mujeres sean de otra manera.

“Yo no quiero depender de un hombre para mi canción sea un hit, si tengo no no novio en mi vida real para que yo tenga el respeto como cantante, si yo vivo como una mujer “loca”, ustedes deben tener el mismo respeto” Anitta

Anitta dejó claro que no pelea con Arcángel

Finalmente, tras su contundente reflexión, Anitta dejó claro que no estaba peleando con Arcángel, con quien reveló tuvo una charla por teléfono de 2 horas, muy respetosa con el fin de explicarle la problemática de su mensaje, pues no está de acuerdo de cómo se expresa en sus redes.

“No estoy peleando con Arcángel, él está dispuesto a aprender, ojalá que aprenda más. Esto es general, porque hay mucha gente por ahí que piensa así y actúa así en su vida, debemos respetar a las mujeres y a como quieran vivir su vida” Anitta

Arcángel se disculpó con Anitta y todas las mujeres que afectó

Finalmente Arcángel comentó en sus historias de Instagram que el no debió generalizar, que el no se refería a todas las mujeres, el se refería a una historia personal, por lo que pidió disculpas a todas las mujeres que se sintieron ofendidas con su comentarios. Finalmente s e disculpó con Anitta , luego de que ella lo dejara de seguir en redes sociales.